En los últimos años, la decoración de interiores ha estado dominada por tonos neutros y estilos minimalistas; sin embargo, esta tendencia está cambiando hacia espacios mucho más vibrantes, llenos de color y personalidad.

Se trata de la tendencia dopamina, también conocida como dopamine decor, un estilo que apuesta por el uso del color con intención, con formas y objetos que ayuden a generar la sensación de alegría, energía y bienestar emocional, que buscan activar lo que se conoce como “la química de la felicidad” en el cerebro.

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¿Qué es la tendencia dopamina en el diseño de interiores?

La tendencia se basa en la idea de que el entorno influye en el estado de ánimo, por lo que se usan colores intensos como amarillo, fucsia, naranja o verde eléctrico para estimular la creatividad, mejorar el estado de ánimo y romper la monotonía visual.

La tendencia dopamina no se rige por reglas rígidas de combinación, pues la intención no está en la perfección estética, sino en la expresión emocional, donde los colores y las texturas pueden convivir en diferentes tonos.

Imagina paredes amarillas con sillones en color rojo y azul, con cojines en tonos verdes para crear mayor contraste y profundidad, y aunque para algunos puede parecer un desastre, para otros es una declaración de personalidad.

Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad Getty Images

Las texturas en la tendencia dopamina

La tendencia dopamina no se limita solo al color, pues también integra texturas llamativas, objetos nostálgicos, piezas artesanales y elementos que despiertan recuerdos positivos en tu estado de ánimo.

La clave está en construir espacios que “se sientan bien”, más allá de cómo se vean en fotografía, se trata de un enfoque que llama la atención de quienes buscan contrarrestar el estrés cotidiano.

En lugar de hogares fríos o impersonales, se priorizan ambientes que activen emociones positivas de forma inmediata.

El lado negativo de la tendencia dopamina

Aunque promueve la libertad creativa, algunos expertos advierten que el exceso de estímulos puede saturar visualmente los espacios, generando el efecto opuesto, creando una sensación caótica y desordenada.

Aun así, la “dopamine decor” surge como respuesta al minimalismo, proponiendo rodearse de elementos que generen bienestar visual y emocional.