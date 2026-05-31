Revista
Síguenos en:
Lifestyle

Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad

No se trata de llenar la casa de colores sin control, sino de usar pequeños toques visuales que hagan tus espacios más alegres y agradables.

Mayo 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad

Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad

Getty Images

En los últimos años, la decoración de interiores ha estado dominada por tonos neutros y estilos minimalistas; sin embargo, esta tendencia está cambiando hacia espacios mucho más vibrantes, llenos de color y personalidad.

Se trata de la tendencia dopamina, también conocida como dopamine decor, un estilo que apuesta por el uso del color con intención, con formas y objetos que ayuden a generar la sensación de alegría, energía y bienestar emocional, que buscan activar lo que se conoce como “la química de la felicidad” en el cerebro.

Te podría interesar: De los beige mantequilla al rojo intenso: los colores que marcarán 2026 en tu hogar

¿Qué es la tendencia dopamina en el diseño de interiores?

La tendencia se basa en la idea de que el entorno influye en el estado de ánimo, por lo que se usan colores intensos como amarillo, fucsia, naranja o verde eléctrico para estimular la creatividad, mejorar el estado de ánimo y romper la monotonía visual.

La tendencia dopamina no se rige por reglas rígidas de combinación, pues la intención no está en la perfección estética, sino en la expresión emocional, donde los colores y las texturas pueden convivir en diferentes tonos.

Imagina paredes amarillas con sillones en color rojo y azul, con cojines en tonos verdes para crear mayor contraste y profundidad, y aunque para algunos puede parecer un desastre, para otros es una declaración de personalidad.

Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad

Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad

Getty Images

Las texturas en la tendencia dopamina

La tendencia dopamina no se limita solo al color, pues también integra texturas llamativas, objetos nostálgicos, piezas artesanales y elementos que despiertan recuerdos positivos en tu estado de ánimo.

La clave está en construir espacios que “se sientan bien”, más allá de cómo se vean en fotografía, se trata de un enfoque que llama la atención de quienes buscan contrarrestar el estrés cotidiano.

En lugar de hogares fríos o impersonales, se priorizan ambientes que activen emociones positivas de forma inmediata.

El lado negativo de la tendencia dopamina

Aunque promueve la libertad creativa, algunos expertos advierten que el exceso de estímulos puede saturar visualmente los espacios, generando el efecto opuesto, creando una sensación caótica y desordenada.

Aun así, la “dopamine decor” surge como respuesta al minimalismo, proponiendo rodearse de elementos que generen bienestar visual y emocional.

También lee:
5 platillos exóticos mexicanos
Lifestyle
5 platillos exóticos mexicanos
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
5 experiencias únicas que puedes vivir en la Ciudad de México
Lifestyle
5 experiencias únicas que puedes vivir en la Ciudad de México
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón

Diseño de Interiores
Melisa Velázquez
Relacionadas
Diseño biofílico: la tendencia de interiores que transforma tu hogar en un refugio conectado con la naturaleza
Lifestyle
Diseño biofílico: la tendencia de interiores que transforma tu hogar en un refugio conectado con la naturaleza
Mayo 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
seguro-seguro-todos-con-el-tri-la-campana-de-inter-mx-y-alex-lora-que-conecta-seguros-musica-y-cultura-mexicana.png
Lifestyle
“Seguro, seguro todos con El Tri”: la campaña de inter.mx y Alex Lora que conecta seguros, música y cultura mexicana
Mayo 26, 2026
 · 
Caras
¿Cómo usar la luz para transformar los espacios de tu hogar?
Lifestyle
Cómo cambiar por completo tu hogar mejorando solo la iluminación
Mayo 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026
Lifestyle
De los beige mantequilla al rojo intenso: los colores que marcarán 2026 en tu hogar
Mayo 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
SALONCAMARENA_CARAS31.jpg
Lifestyle
Salón Camarena abre sus puertas con una noche de música, nostalgia y espectáculo
Celebrities y socialités se reunieron para celebrar la apertura de Salón Camarena, el nuevo hot spot de Las Palmas inspirado en la época de oro del cine mexicano.
Marzo 09, 2026
MADS MIKKELSEN_ZEGNA_FRAGRANCE_6_BOTTLES.jpg
Lifestyle
ZEGNA revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje
Inspirada en la vida y el universo de su Fundador, Ermenegildo Zegna, la colección traduce recuerdos vividos —no como evocación del pasado, sino como experiencia en movimiento— en una narrativa sensorial coherente.
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hotel-xcaret-mexico-hospitalidad-gastronomia-y-entretenimiento-en-un-solo-destino.jpeg
Lifestyle
Hotel Xcaret México: hospitalidad, gastronomía y entretenimiento en un solo destino
Marzo 23, 2026
 · 
Caras
Copia de MGR_4460.jpg
Lifestyle
PRETTY MAMÁ celebrará su segunda edición para mujeres que lideran, cuidan y se priorizan
Bandra Producciones y Elisa Cadenas presenta un evento único de bienestar que reunirá a mujeres de 35 a 45 años en un entorno exclusivo de introspección, movimiento consciente y conexión genuina. La cita es el 14 de mayo en el Hotel Aqua Arcos Bosques, Ciudad de México.
Mayo 07, 2026