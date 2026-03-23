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Hotel Xcaret México: hospitalidad, gastronomía y entretenimiento en un solo destino

Marzo 23, 2026 • 
Caras
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Hay destinos que se visitan y otros que se viven. El equipo de Caras acompañó a Diego Rodríguez Doig a descubrir el Hotel Xcaret México, un lugar donde cada momento está pensado para disfrutarse y compartirse. En la Riviera Maya, este hotel no sólo redefine el concepto de all-inclusive, sino que construye una experiencia integral donde la gastronomía, el bienestar y el entretenimiento dialogan con la cultura de México, creando el escenario perfecto para vivirlo en pareja, en familia o con quienes hacen del viaje un recuerdo inolvidable.

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Desde su llegada, el entorno selvático, los ríos cristalinos y la arquitectura que honra la identidad mexicana marcaron el ritmo de una agenda diseñada para disfrutar cada instante.Uno de los principales atractivos de este paraíso es su alta gastronomía, tuvimos la oportunidad el nuevo restaurante de la propiedad Arriba Baja, el restaurante de autor, exclusivo para adultos, ubicado en Casa Eclipse. Bajo la dirección de la chef Sheyla Alvarado, la propuesta culinaria celebra el producto mexicano con una mirada contemporánea y técnica depurada. Su cocina se inspira en los sabores del norte de México y la Baja California, con énfasis en mariscos frescos y una interpretación contemporánea de la gastronomía mexicana.

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El espacio, enmarcado por vistas panorámicas y una imponente cascada que fluye hacia el río, crea una atmósfera íntima y sofisticada. Cada plato es un recorrido sensorial: ingredientes de temporada, presentaciones precisas y sabores que conectan con la tierra y el mar. Aquí, la gastronomía se convierte en narrativa, y la narrativa, en memoria.

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La experiencia continuó en Muluk Spa, un santuario de bienestar inspirado en rituales ancestrales y técnicas contemporáneas, entre circuitos de hidroterapia y tratamientos personalizados, el tiempo parece desacelerarse. El diseño, integrado a la naturaleza, permite que cada sesión sea un encuentro con el equilibrio físico y emocional.

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Como parte del concepto All-Fun Inclusive de Hotel Xcaret México, una propuesta que va más allá del tradicional all inclusive al integrar hospedaje, gastronomía de alto nivel, transporte y acceso ilimitado a los parques más emblemáticos del destino.

Diego cerró su visita con el espectáculo Xcaret México Espectacular, reconocido por IAAPA como el mejor del mundo dentro de la industria de parques, un montaje que se ha convertido en uno de los relatos escénicos más representativos del país.

Con más de 300 artistas en escena, música en vivo, danzas consideradas patrimonio cultural vivo y una celebración de la gastronomía típica, Xcaret México Espectacular se despliega como una experiencia inmersiva que honra la riqueza cultural de México. Un final vibrante que reafirma el propósito de Xcaret: ser el mejor anfitrión del país y compartir, a través del arte y la tradición, la esencia de México con el mundo.

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La visita de Diego Rodríguez Doig dejó claro que Hotel Xcaret México no es solo un lugar para hospedarse, sino un universo donde cada experiencia, desde la alta cocina hasta el spa, desde la tradición cultural hasta la vida nocturna, está pensada para sorprender.

En un momento en el que los viajeros buscan algo más que lujo, este destino ofrece autenticidad, un servicio cálido, atento y profundamente personalizado, donde cada detalle está pensado para anticiparse a las necesidades del huésped. Desde la bienvenida hasta cada experiencia dentro del hotel, el equipo de Hotel Xcaret México acompaña la estancia con una atención cercana y profesional que hace que cada visitante se sienta verdaderamente cuidado. A esto se suma una oferta gastronómica sólida que lo posiciona como uno de los imprescindibles en la Riviera Maya. Un lugar que confirma que el verdadero lujo está en vivirlo todo, en un mismo sitio.

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