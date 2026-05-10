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Tom Holland llama “obra maestra” a La Odisea de Christopher Nolan

El actor aseguró que la película es uno de los mayores logros de su carrera y elogió la visión del director por la escala y emoción de la historia.

Mayo 09, 2026 • 
Tania Franco
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La nueva entrega de The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, será una ambiciosa adaptación cinematográfica del clásico poema épico de Homero. La historia seguirá a Odiseo —interpretado por Matt Damon— en su peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentándose a criaturas mitológicas, tormentas y múltiples desafíos mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y recuperar su reino.

Por su parte, Tom Holland dará vida a Telémaco, el hijo de Odiseo, quien emprenderá su propia búsqueda para descubrir qué ocurrió con su padre después de años de ausencia. El personaje tendrá un papel clave dentro de la trama.

‘La Odisea’ es una obra maestra absoluta…Es uno de los logros de los que más orgulloso me siento como actor.
Tom Holland

Durante una entrevista con GQ retomada por Entertainment Tonight, Holland habló sobre su experiencia trabajando junto a Christopher Nolan, a quien elogió por su capacidad para crear historias emotivas dentro de producciones épicas y visualmente impactantes.

Tom Holland
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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