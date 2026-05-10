Así fue la boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz

La ceremonia se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato, en medio de un ambiente romántico y rodeados de familiares, amigos cercanos y varias figuras del espectáculo mexicano.

La pareja ya se había casado legalmente en 2021 en una ceremonia íntima en Valle de Bravo, Estado de México, en plena pandemia Covid-10, por lo que en aquel momento tuvieron que limitar el número de invitados y posponer el enlace religioso que ambos soñaban. Fue por ello que decidieron realizar su boda hasta este año.

Karla Díaz lució un vestido de novia de estilo clásico y elegante, con una larga cola, corsé ajustado y detalles bordados en encaje. El diseño destacó por sus mangas semitransparentes y un velo de gran tamaño que complementó el look de la cantante.

La celebración reunió a varios famosos del pop mexicano, entre ellas integrantes de JNS, OV7 y Kabah, quienes acompañaron a la pareja desde los preparativos previos a la boda. Días antes del enlace, Karla también disfrutó de una divertida despedida de soltera organizada por sus amigas en Baja California Sur.

Daniel Dayz le pidió matrimonio a Karla hace unas semanas en una sala de cine, lo que parecía ser una salida casual terminó convirtiéndose en un momento emotivo, pues comenzaron a proyectarse videos con recuerdos importantes de la relación antes de que el músico se arrodillara y volviera a pedirle matrimonio a Karla.

¿Quién es Daniel Dayz?

Es un músico, productor y empresario mexicano conocido principalmente por ser vocalista y guitarrista de la banda pop-rock Madison. Además de su carrera musical, también trabaja como productor de contenido digital. Junto a Karla participa en la producción del exitoso programa de Youtube “Pinky Promise” a través de su empresa Sensei Media.