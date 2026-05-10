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Lugares de lujo para celebrar a mamá este 10 de mayo

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México y este 10 de mayo la CDMX ofrece múltiples opciones de lujo para consentir a mamá con experiencias gastronómicas, brunches exclusivos y visitas espectaculares

Mayo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Restaurantes y hoteles de lujo están listos para consentir a mamá este 10 de mayo, especialmente porque la fecha cae en domingo, uno de los días de mayor movimiento para el sector restaurantero.

Una de las opciones más exclusivas es Ling Ling by Hakkasan, ubicado en el piso 56 de una torre sobre Paseo de la Reforma. El restaurante asiático se ha convertido en uno de los favoritos de la capital por su vista panorámica y menú de alta cocina oriental.

También está en restaurante Pujol, considerado como uno de los mejores de México y América Latina. El recinto a cargo del chef Enrique Olvera ofrece una experiencia gastronómica de autor basadas en ingredientes mexicanos reinterpretados con ténicas contemporáneas.

Los hoteles de lujo también preparados experiencias especiales para mamá. El Four Seasons Hotel Mexico City y The St. Regis ofrecerán brunches y menús especiales para la ocasión, mientras que el restaurante Rulfo de Hyatt Regency y tendrá un buffet con antojitos mexicanos, pan artesanal y promociones especiales en bebidas.

En la zona de Polanco, el hotel boutique Kimpton Virgilio organizará un brunch especial en su terraza La Caña con estaciones de pasta fresca, picaña y mariscos, pensado para familias que buscan un ambiente más relajado pero sofisticado.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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