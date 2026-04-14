Emily in Paris 6 se filmará en Mónaco para su nueva temporada

De acuerdo con diversos reportes recientes, la producción se trasladará a este exclusivo destino de la Riviera francesa, consolidando el carácter internacional y aspiracional que ha definido a la ficción desde su estreno en 2020.

El rodaje de la nueva temporada comenzará en mayo de este año y se extenderá durante varios meses, incluyendo locaciones tanto en Mónco como en Grecia. Darren Star, creador de la serie, ha señalado que la historia continuará evolucionando de forma órganica, incorporando nuevos destinos sin abandonar su esencia parisina.

La incorporación de Mónaco responde la narrativa de lujo, moda y alta sociedad que caracteriza a la serie. Este enclave, reconocido por su glamour, su industria del entretenimiento y evento de alto perfil, servirá como telón de fondo para nuevas tramas profesionales y personales de la protagonista.

En cuanto al elenco, se prevé el regreso de Lily Collins en el papel de Emily Cooper, acompañada por figuras habituales como Lucas Bravo y Ashley Park.

Tras los eventos de la temporada anterior, Emily se enfrenta a decisiones importantes en su carrera dentro del mundo del marketing de lujo. En el plano sentimental, la serie continuará desarrollando los conflictos amorosos que han sido una constante desde el inicio.