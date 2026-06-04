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Anna Kendrick dirigirá la adaptación de “Los siete maridos de Evelyn Hugo” para Netflix

La actriz asumirá la dirección de la esperada película basada en la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid, una de las más populares entre los lectores en los últimos años

Junio 03, 2026 • 
Tania Franco
Anna Kendrick

Getty Images.

Netflix dio un paso más en el desarrollo de “Los siete maridos de Evelyn Hugo”, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid. De acuerdo con Entertainment Tonight, Anna Kendrick será la encargada de dirigir la película, marcando su segundo proyecto como directora tras el estreno de “Woman of the Hour” en 2023.

Una historia con secretos

La historia seguirá a Monique Grant, una joven periodista que obtiene una entrevista exclusiva con Evelyn Hugo, una legendaria estrella de Hollywood que decide revelar los secretos detrás de sus siete matrimonios, así como los escándalos, traiciones y sacrificios que marcaron su vida.

Anna Kendrick

Getty Images.

El guion fue adaptado originalmente por Liz Tigelaar, nominada al Emmy, mientras que Francesca Sloane, conocida por su trabajo en “Big Little Lies”, participa en las revisiones más recientes del libreto. Publicada en 2017, “Los siete maridos de Evelyn Hugo” se convirtió en un fenómeno editorial internacional y una de las novelas contemporáneas más comentadas en redes sociales, especialmente entre la comunidad de lectores de BookTok.

Anna Kendrick
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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