Marc Jacobs entró a su tienda y la mujer que lo atendió no lo reconoció

Marc Jacobs protagonizó una escena tan inesperada como divertida al visitar una de las tiendas de su firma en un aeropuerto sin que el personal se diera cuenta de quién era. A través de un video compartido en sus redes sociales, el diseñador relató cómo recorrió la boutique y conversó con una de las asesoras de ventas, quien lo atendió con total normalidad, sin sospechar que estaba frente al fundador y director creativo de la marca.

Lejos de revelar su identidad desde el principio, Jacobs decidió disfrutar del momento y pasar desapercibido. Fue hasta el final de la interacción cuando se presentó amablemente, provocando una reacción de sorpresa ante ella. “Es bueno pasar desapercibido en tu propia tienda”, bromeó el diseñador en el video, que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.