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“A las dos nos gustaba Adam Brody”: Rachel Bilson revela el triángulo amoroso detrás de The O.C.

La actriz confesó que la historia entre Summer, Seth y Anna tuvo un reflejo fuera de la pantalla durante los primeros años de la serie.

Junio 03, 2026 • 
Tania Franco
The 2003 Billboard Music Awards - Red Carpet

KMazur/WireImage

Más de dos décadas después del estreno de “The O.C.”, Rachel Bilson compartió nuevos detalles sobre cómo comenzó su relación con Adam Brody, con quien mantuvo una relación de aproximadamente tres años, desde 2003 hasta finales de 2006, revelando que el famoso triángulo amoroso entre Summer Roberts, Seth Cohen y Anna Stern también tuvo ecos en la vida real.

The O.C Cast

Kevin Winter/Getty Images

Durante una reciente conversación, la actriz recordó que, al igual que ocurría en la serie, ella y Samaire Armstrong —quien interpretaba a Anna— se sintieron atraídas por Brody durante los primeros días de producción. “Samira y yo estábamos como: ‘Espera un minuto. A mí me gusta Adam. No, a mí me gusta Adam’. De alguna manera estaba sucediendo fuera de la pantalla también”, confesó entre risas.

Adam Brody – Nobody Wants This

Emma McIntyre/Getty Images for Netflix

Bilson explicó que siempre consideró a Brody alguien divertido y carismático, una cualidad que terminó conquistándola. Sin embargo, recordó que hubo un momento específico que cambió su percepción del actor mientras ella mantenía otra relación sentimental.

Una amistad que se transformó en amor

Según contó, Adam le dio consejos sobre su entonces noviazgo y le explicó por qué creía que no debía continuar en él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que quería estar con él. Poco después, durante una fiesta de Halloween, Brody la besó por primera vez fuera de cámaras, marcando el inicio de una de las relaciones más recordadas por los fans de “The O.C.”

2003 Teen Choice Awards - Arrivals

Adam Brody & Benjamin McKenzie of “The O.C.” at the Universal Amphitheatre in Universal City, California (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)

Gregg DeGuire/WireImage

La actriz también reconoció que trabajar juntos en una historia romántica podía generar cierta confusión entre la ficción y la realidad, especialmente cuando los sentimientos que se muestran en pantalla comienzan a sentirse auténticos fuera del set.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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