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Emma Watson confesó cómo Hollywood la rompió: “Fue una experiencia muy dolorosa”

Emma Watson explica su distanciamiento de Hollywood, la actriz de Harry Potter compartió las experiencias que la rompieron y traumatizaron.

Junio 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Emma Watson explica por qué se mantiene alejada de Hollywood

Emma Watson explica por qué se mantiene alejada de Hollywood

Getty Images

Emma Watson comenzó su carrera cuando aún era una niña, la actriz que se hizo famosa gracias a su personaje de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, creció en sets llenos de magia, rodeada de amigos que también se convirtieron en su familia.

Sin embargo, al llegar a Hollywood para consolidar su carrera como actriz en otras producciones, se encontró con un ambiente mucho más competitivo que terminó por romper sus ilusiones y alejándola del cine de forma indefinida.

Emma Watson explica por qué se mantiene alejada de Hollywood

Luego de trabajar 12 años en Harry Potter, y dentro de una comunidad unida y llena de amor, la realidad golpeó duramente a Emma, la actriz que llegó a Hollywood con nuevas ilusiones y grandes expectativas, terminó por desilusionarse.

Las expectativas de Emma no solo no se cumplieron, sino que terminó con el alma rota por el fuerte rechazo que experimentó dentro de los sets de grabación.

Llegaba a los nuevos ‘sets’ con una expectativa que creo que desarrollé en ‘Harry Potter’. Llegué a trabajar buscando amistad y esa fue una experiencia muy dolorosa para mí en Hollywood”.

La actriz explicó que era difícil forjar relaciones auténticas en un entorno lleno de celos y competencia: “La mayoría no llega a esos espacios buscando amigos. Llegan pensando: ‘Esta es mi oportunidad, este es mi papel. Estoy concentrado, es mi trabajo’. Y yo no tenía esa mentalidad, así que el rechazo lo viví de una forma muy dolorosa”.

Después de doce años formando parte de una comunidad tan unida, el contraste fue inevitable: “Es muy extraño hacer un montón de películas durante 12 años y que seamos una comunidad, y asumir que eso no va a ser así siempre”.

Emma Watson estrena look

La nueva vida de Emma Watson lejos de Hollywood y el cine

Emma se ha mantenido alejada de Hollywood desde el 2019, principalmente para dedicarse a sus estudios en la Universidad de Oxford, donde actualmente está estudiando un doctorado, tras graduarse en Literatura Creativa.

La actriz también dedica parte de su tiempo al activismo, pues se preocupa por construir un mundo mejor, desde 2014 ejerce como embajadora de la buena voluntad de la ONU Mujer, donde ha mostrado su faceta más humanitaria.

Por otra parte, Watson también se ha consolidado como una exitosa empresaria junto a su hermano menor, Alex Watson, con quien fundó su propia marca de Ginebra llamada Renais, con un giro completamente sustentable.

Para mí, Renais es un proyecto familiar: la región de Chablis no solo me trae recuerdos muy especiales de mi infancia, sino que también estoy encantada de haber tenido la oportunidad de crear algo con mi hermano Alex”, explicaba no hace mucho en una conversación con la revista Wine Spectator. “Estoy especialmente orgullosa de reciclar uvas de nuestros viñedos, incluyendo los de mi padre, para reducir los residuos y crear algo nuevo”.

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