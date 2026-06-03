Sofía Castro celebra el cumpleaños de su papá en especial festejo

La celebración se llevó a cabo en el Foro 14 de Televisa San Ángel, donde el elenco y la producción prepararon una sorpresa para el reconocido productor. A través de sus redes sociales, Sofía compartió un cariñoso mensaje dedicado a su padre, acompañado de una foto de su infancia, “Feliz vuelta al sol, papito. Gracias por tanto y por ser tan hermoso. Eres el mejor papá del mundo y el más cool”, escribió la actriz, quien también expresó el profundo cariño y admiración que siente por el productor.

La convivencia tuvo un significado especial para ambos, ya que padre e hija han compartido largas jornadas de trabajo durante la realización de Tierra de Amor y Coraje, melodrama que protagonizan Sofía Castro, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio.

El equipo de producción organizó una fiesta sorpresa que incluyó decoración con globos, varios pasteles y un momento especial para cantar las tradicionales mañanitas. El productor agradeció el gesto de sus colaboradores y celebró junto al elenco, técnicos y personal que forman parte de la nueva apuesta de TelevisaUnivision.

El productor atraviesa actualmente una etapa destacada en su carrera con el desarrollo de dicho proyecto, una producción que llegará a la pantalla en los próximos meses y que marca un momento importante para Sofía Castro, quien además de celebrar el cumpleaños de su padre, comparte con él uno de los proyectos más significativos de su trayectoria artística.