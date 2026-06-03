Sofía Castro celebra el cumpleaños de su papá en especial festejo
La actriz vivió un momento especialmente emotivo al celebrar el cumple número 61 de su padre, el productor José Alberto “El Güero” Castro, en medio de las grabaciones de la telenovela Tierra de Amor y Coraje, proyecto que además representa el primer protagónico de la actriz en televisión
La celebración se llevó a cabo en el Foro 14 de Televisa San Ángel, donde el elenco y la producción prepararon una sorpresa para el reconocido productor. A través de sus redes sociales, Sofía compartió un cariñoso mensaje dedicado a su padre, acompañado de una foto de su infancia, “Feliz vuelta al sol, papito. Gracias por tanto y por ser tan hermoso. Eres el mejor papá del mundo y el más cool”, escribió la actriz, quien también expresó el profundo cariño y admiración que siente por el productor.
La convivencia tuvo un significado especial para ambos, ya que padre e hija han compartido largas jornadas de trabajo durante la realización de Tierra de Amor y Coraje, melodrama que protagonizan Sofía Castro, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio.
El equipo de producción organizó una fiesta sorpresa que incluyó decoración con globos, varios pasteles y un momento especial para cantar las tradicionales mañanitas. El productor agradeció el gesto de sus colaboradores y celebró junto al elenco, técnicos y personal que forman parte de la nueva apuesta de TelevisaUnivision.
El productor atraviesa actualmente una etapa destacada en su carrera con el desarrollo de dicho proyecto, una producción que llegará a la pantalla en los próximos meses y que marca un momento importante para Sofía Castro, quien además de celebrar el cumpleaños de su padre, comparte con él uno de los proyectos más significativos de su trayectoria artística.