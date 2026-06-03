Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Sofía Castro celebra el cumpleaños de su papá en especial festejo

La actriz vivió un momento especialmente emotivo al celebrar el cumple número 61 de su padre, el productor José Alberto “El Güero” Castro, en medio de las grabaciones de la telenovela Tierra de Amor y Coraje, proyecto que además representa el primer protagónico de la actriz en televisión

Junio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
sofia-castro-papa-cumpleañosjpeg

La celebración se llevó a cabo en el Foro 14 de Televisa San Ángel, donde el elenco y la producción prepararon una sorpresa para el reconocido productor. A través de sus redes sociales, Sofía compartió un cariñoso mensaje dedicado a su padre, acompañado de una foto de su infancia, “Feliz vuelta al sol, papito. Gracias por tanto y por ser tan hermoso. Eres el mejor papá del mundo y el más cool”, escribió la actriz, quien también expresó el profundo cariño y admiración que siente por el productor.

La convivencia tuvo un significado especial para ambos, ya que padre e hija han compartido largas jornadas de trabajo durante la realización de Tierra de Amor y Coraje, melodrama que protagonizan Sofía Castro, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio.

El equipo de producción organizó una fiesta sorpresa que incluyó decoración con globos, varios pasteles y un momento especial para cantar las tradicionales mañanitas. El productor agradeció el gesto de sus colaboradores y celebró junto al elenco, técnicos y personal que forman parte de la nueva apuesta de TelevisaUnivision.

El productor atraviesa actualmente una etapa destacada en su carrera con el desarrollo de dicho proyecto, una producción que llegará a la pantalla en los próximos meses y que marca un momento importante para Sofía Castro, quien además de celebrar el cumpleaños de su padre, comparte con él uno de los proyectos más significativos de su trayectoria artística.

Sofía Castro José Alberto Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
kim-kardashian-lewis.jpeg
Entretenimiento
Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirman su romance
Junio 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
“Si eres graciosa, me derrito”: Belmont Cameli y el elenco de "Off Campus" revelan qué los enamora
Entretenimiento
“Si eres graciosa, me derrito”: Belmont Cameli y el elenco de “Off Campus” revelan qué los enamora
Junio 02, 2026
 · 
Tania Franco
Tom Holland revela por qué su icónico baile de “Umbrella” sigue siendo el momento más celebrado de su carrera
Entretenimiento
Tom Holland revela por qué su icónico baile de “Umbrella” sigue siendo el momento más celebrado de su carrera
Junio 02, 2026
 · 
Tania Franco
dua-lipa.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa comparte las fotos de su boda con Callum Turner
Junio 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Clint Eastwood se despide de Hollywood a los 96 años
Entretenimiento
Clint Eastwood se retira del cine y revela a los 96 años los secretos de su salud de hierro
Con 96 años de edad y una larga trayectoria, Clint Eastwood se despide de Hollywood mientras comparte el secreto de su longevidad.
Junio 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie
Mientras Hannah y Garrett conquistan a los fans en pantalla, varios actores de la exitosa adaptación de Prime Video viven romances muy distintos en la vida real.
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái
Entretenimiento
Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái
La modelo y el actor fueron vistos juntos en uno de los restaurantes más populares de Japón, alimentando las especulaciones sobre el gran momento que vive su relación.
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
Este sería el personaje masculino que no regresará en la temporada 2 de “Off Campus”
Tras conquistar a más de 36 millones de visualizaciones en sus primeros 12 días de estreno y posicionarse entre las series más comentadas del momento, “Off Campus” enfrentará una importante baja de cara a su segunda temporada.
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco