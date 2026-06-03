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Hoteles de lujo que transformaron Santorini en un ícono del lujo

Entre acantilados volcánicos, sunsets sobre el Mar Egeo y pueblos encalados suspendidos sobre la caldera, Santorini se ha convertido en uno de los destinos más deseados del verano europeo.

Junio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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A lo largo de las últimas dos décadas, pocos grupos han ayudado a moldear la experiencia de hospitalidad de la isla de manera tan significativa como Andronis, colección griega fundada en 2006 por Miltiadis Andronis y hoy reconocida por transformar la autenticidad cicládica en una de las expresiones más sofisticadas del lujo en las islas griegas.

En el año en que celebra 20 años desde su fundación, la marca refuerza su posición como una de las principales referencias de hospitalidad en las islas griegas a través de propiedades que forman parte de la Legend Collection de Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independientes que reúne algunos de los hoteles más extraordinarios del mundo. Entre ellas se encuentran 2 de los hoteles más emblemáticos de la marca en Santorini, Andronis Luxury Suites y Andronis Arcadia, propiedades que traducen diferentes interpretaciones de la experiencia de la isla a través del diseño, la gastronomía, el wellness y una hospitalidad profundamente conectada con el destino.

Originalmente inaugurado como la primera propiedad de la colección Andronis, Andronis Luxury Suites continúa siendo una de las direcciones más icónicas de Oia. Escondido entre los dramáticos acantilados de la caldera, el hotel reúne 39 suites y villas orientadas hacia vistas panorámicas del Mar Egeo y del volcán de Santorini, creando una atmósfera íntima marcada por la privacidad y la conexión con el paisaje natural de la isla.

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Recientemente renovada, la propiedad presenta alojamientos rediseñados con interiores orgánicos inspirados en las formaciones volcánicas de Santorini, piscinas infinity, cave pools esculpidas en la roca y hot tubs climatizados suspendidos sobre el mar. Algunas categorías también ofrecen el uso de cortesía de un MINI Cooper Cabrio durante la estancia, permitiendo explorar la isla de una manera exclusiva.

La experiencia gastronómica ocupa un papel central en el hotel. El Lycabettus Restaurant se ha convertido en uno de los restaurantes más célebres de Santorini, reconocido internacionalmente por su extraordinaria ubicación sobre el Egeo y por menús que reinterpretan la cocina griega a través de técnicas contemporáneas. Entre los destacados se encuentran langosta, cordero, róbalo, seafood sashimi y raviolis artesanales maridados con champagne al atardecer.

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Por su parte, Milto’s Greek Table rinde homenaje al fundador Miltiadis Andronis a través de una elegante reinterpretación de las tradicionales tabernas griegas, combinando platos para compartir, pescados frescos traídos directamente desde el barco del hotel y recetas locales servidas en un ambiente más relajado y emotivo.

El bienestar también forma parte de la esencia de la experiencia Andronis Luxury Suites. Esculpido en espacios inspirados en las rocas volcánicas de la isla, Mare Sanus Spa combina tratamientos personalizados, terapias holísticas y rituales desarrollados para promover equilibrio, relajación profunda y reconexión. El hotel también ofrece experiencias a medida que van desde degustaciones de vino y paseos privados en yate hasta viajes de compras en Mykonos, siempre coordinados por un equipo de concierge dedicado.

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Con una propuesta enfocada en el lifestyle mediterráneo, Andronis Arcadia también se ha consolidado como uno de los principales destinos gastronómicos de la isla. El resort alberga Beefbar Santorini, versión griega del reconocido concepto internacional conocido por sus cortes premium y su atmósfera sofisticada, además de Pacman Sunset Restaurant, un espacio boho chic que combina música en vivo, coctelería y cocina contemporánea frente al sunset de Oia. Otra de las experiencias destacadas es la exclusiva Chef’s Table de Lauda Restaurant, donde menús degustación maridados se sirven en un ambiente íntimo orientado hacia el Egeo.

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El wellness permanece en el centro de la propuesta del resort a través de Evexia Spa, un espacio que combina terapias tradicionales, tratamientos personalizados y productos de lujo en un ambiente diseñado para promover relajación profunda y bienestar holístico. El hotel también cuenta con Grande Pool, una impresionante piscina de 1.000 m² con vista panorámica al mar, además de ARCADemy Kids Club, reforzando una propuesta que equilibra exclusividad, privacidad y experiencias tanto para parejas como para familias.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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