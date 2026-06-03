David Beckham recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El exfutbolista inglés será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 12 de junio, reconocimiento que lo convertirá en una de las figuras más destacadas del deporte en formar parte de este emblemático sitio de Los Ángeles.

La ceremonia se realizará en la categoría de Entretenimiento Deportivo y coincidirá con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Cámara de Comercio de Hollywood confirmó que Beckham recibirá la estrella número 2,849 del famoso boulevard, en reconocimiento a su impacto global tanto en el futbol como en la cultura popular. Los organizadores destacaron especialmente su papel en el crecimiento y la popularización del futbol en Estados Unidos, así como su influencia en el deporte y el entretenimiento internacional.

Uno de los momentos más esperados del evento será la participación de su esposa, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, quien fungirá como oradora durante la ceremonia.

Victoria dedicará unas palabras para reconocer la trayectoria y el legado de su esposo frente a los invitados, los medios y seguidores.

La ceremonia también contará con la presencia del actor Tom Cruise, amigo cercano de la familia Beckham, quien participará en el acto de develación de la estrella.