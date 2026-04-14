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Murió a los 64 años el guitarrista Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del fundador de la banda de rock

Abril 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La noticia la dio a conocer el entorno cercano del músico argentino nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza. En Instagram, su mánager escribió, “con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”.

“Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, añadió el representante de talentos de la industria musical.

Felipe Staiti fue un reconocido músico, compositor y guitarrista argentino, miembro fundador y pilar fundamental de la banda. Fue pieza fundamental en el sonido de la banda y autor/coautor de clásicos como “La Muralla Verde”.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

El músico pasó sus últimos días en un hospital de su natal Argentina por complicaciones de salud. En 2024, durante una visita de la banda a México, contrajo una bacteria intestinal que le provocó una fuerte deshidratación. A esto se le sumana su diagnóstico de enfermedad celíaca, padecimiento que afecta la absorción de nutrientes. El guitarrista se mantuvo activo hasta hace poco. Una de sus últimas presentaciones fue en el Vive Latino 2026.

Felipe Staiti Enanitos Verdes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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