Hijo de Galilea Montijo opina del novio de su mamá

El hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina, quien vive en Acapulco con su padre desde hace tiempo, fue captado en la CDMX, luego de su espectacular fiesta de cumpleaños el mes pasado. Durante un encuentro con la prensa, el adolescente compartió cómo es la relación con Isaac Moreno, el nuevo novio de su mamá.

El adolescente expresó, “la verdad me llevo muy bien con él. Me trata muy bien Isaac, lo quiero mucho, es muy buena gente conmigo. Desde el día uno se portó muy bien conmigo, lo quiero mucho”.

Sobre la vida con su papá en Acapulco, admitió que ha sido difícil estar alejado de su mamá. “La extraño, me extraña”, dijo, aunque mencionó que está agradecido porque Galilea apoyó su decisión de mudarse. “Siempre me apoyó desde el día uno, desde que tomé la decisión que me quería ir con mi papá, me apoyó. Y pues a veces yo tengo que venir aquí a México a verla, y ella siempre va a mis partidos a apoyarme”.

También, habló de la separación de sus padres, ocurrida en 2023 y mencionó que está feliz de poder convivir con ambos cuando el quiera. “La verdad me pone muy contento que estén en buenos términos mis papás, se llevan muy bien, tienen una relación muy bonita. Y me pone muy feliz poder estar con los dos cuando yo quiera”.

En este sentido, dijo que su mamá tiene una gran relación con sus hermanos Alexis y Claudio, a quien su padre tuvo con Paola Carus. “Estoy muy feliz con eso... desde el día uno mi mamá quiso a mis hermanos, yo siento que es una gran mamá con los tres, y yo quiero mucho a mis hermanos, los amo, y mi mamá los quiere como hijos”.