Jennifer Lopez debutó en Coachella con David Guetta

La actuación tuvo lugar ayer en el escenario Quasar, dedicado a la música electrónica, donde ambos artistas interpretaron su colaboración “Save Me Tonight”, su más reciente sencillo que además produjo junto al DJ francés.

El momento marcó el debut oficial de Jennifer Lopez en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo, celebrado anualmente en Indio, California. La artista apareció como invitada sorpresa durante el set de Guetta, generando euforia entre los asistentes y en redes sociales, donde su participación se volvió tendencia.

Durante el show, Lopez destacó por su puesta en escena de alto impacto visual, caracterizada por coreografías, cambios de vestuario y una estética glamorosa. La cantante llegó con un look compuesto por un body plateado ajustado, acompañado de una chaqueta de plumas aguamarina y gafas de sol.

La aparición de Lopez ocurrió justo antes de que Justin Bieber, headliner de la noche, tomara el escenario principal, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche.