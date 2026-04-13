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La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de abusar sexualmente de ella
La actriz y DJ australiana relató un episodio desagradable con la cantante cuando tenía 20 años de edad
Abril 13, 2026
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Diana Laura Sánchez