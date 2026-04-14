Shakira sorprende con nueva colab junto a Anitta

Anitta y Shakira sorprendieron a la industria musical al anunciar su primera colaboración. En redes sociales la artista brasileña compartió una imagen artística que representa a ambas cantantes como una carta de tarot: Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, cubiertas solo con una gran pluma.

Inmediatamente, la publicación generó reacciones y confirmó que el talento de ambas promete un tema que podría romper las listas de reproducción a nivel global.

Anitta presentó “Choka Choka”, como parte de la primera fase de un proyecto que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, y en su primera fase apuesta por géneros como funk, samba y reggae.

“Choka Choka”, llegó acompañado de un lyric video lleno de energía que ya suena en las plataformas. Según las primeras reacciones, el tema combina funk brasileño, pop urbano y toques electrónicos, con una producción moderna y una letra sensual.

Dicho tema será interpretado en vivo por primera vez en Saturday Night Live este sábado, después, el 16 de abril, el álbum “EQUILIBRIVM”, estará disponible en todas las plataformas digitales.