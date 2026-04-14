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Shakira sorprende con nueva colab junto a Anitta

Las famosas cantantes lanzaron su primera colaboración “Choka Choka” el segundo sencillo del álbum EQUILIBRIVM de la artista brasileña, que se estrenará este 16 de abril

Abril 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
shakira

La cantante vivió un momento sumamente incómodo mientras convivía con sus fanáticos

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Anitta y Shakira sorprendieron a la industria musical al anunciar su primera colaboración. En redes sociales la artista brasileña compartió una imagen artística que representa a ambas cantantes como una carta de tarot: Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, cubiertas solo con una gran pluma.

Inmediatamente, la publicación generó reacciones y confirmó que el talento de ambas promete un tema que podría romper las listas de reproducción a nivel global.

Anitta presentó “Choka Choka”, como parte de la primera fase de un proyecto que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, y en su primera fase apuesta por géneros como funk, samba y reggae.

“Choka Choka”, llegó acompañado de un lyric video lleno de energía que ya suena en las plataformas. Según las primeras reacciones, el tema combina funk brasileño, pop urbano y toques electrónicos, con una producción moderna y una letra sensual.

Dicho tema será interpretado en vivo por primera vez en Saturday Night Live este sábado, después, el 16 de abril, el álbum “EQUILIBRIVM”, estará disponible en todas las plataformas digitales.

Shakira anitta
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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