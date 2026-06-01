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Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái

La modelo y el actor fueron vistos juntos en uno de los restaurantes más populares de Japón, alimentando las especulaciones sobre el gran momento que vive su relación.

Junio 01, 2026 • 
Tania Franco
Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái

IG: @udon_shin.official

Kendall Jenner y Jacob Elordi continúan acaparando miradas. La pareja fue vista disfrutando de una cita en Udon Shin, un famoso restaurante especializado en udon ubicado en Tokio, Japón, días después de haber sido captada compartiendo momentos juntos en las playas de Hawái.

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Getty Images.

La visita a Tokio llega después de que Kendall y Jacob fueran fotografiados en Hawái, donde disfrutaron de unos días de descanso junto al mar. Ahora, la pareja parece haber cambiado las playas paradisíacas por una experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más populares entre locales y turistas.

Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái

Getty images.

Desde que comenzaron los rumores sobre su romance, Jenner y Elordi han mantenido un perfil bajo. Sin embargo, cada nueva aparición conjunta refuerza la idea de que están atravesando una etapa especial en su relación. Entre escapadas internacionales, paisajes de ensueño y citas alejadas de los reflectores.

Jacob Elordi Kendall Jenner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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