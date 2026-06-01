Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái

Kendall Jenner y Jacob Elordi continúan acaparando miradas. La pareja fue vista disfrutando de una cita en Udon Shin, un famoso restaurante especializado en udon ubicado en Tokio, Japón, días después de haber sido captada compartiendo momentos juntos en las playas de Hawái.

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La visita a Tokio llega después de que Kendall y Jacob fueran fotografiados en Hawái, donde disfrutaron de unos días de descanso junto al mar. Ahora, la pareja parece haber cambiado las playas paradisíacas por una experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más populares entre locales y turistas.

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Desde que comenzaron los rumores sobre su romance, Jenner y Elordi han mantenido un perfil bajo. Sin embargo, cada nueva aparición conjunta refuerza la idea de que están atravesando una etapa especial en su relación. Entre escapadas internacionales, paisajes de ensueño y citas alejadas de los reflectores.