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Paulina Rubio se presentó con Morat en Coachella

La cantante mexicana sorprendió al público durante su participación en el estival, al aparecer como invitada especial en el show de la banda colombiana

Abril 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El evento realizado en el Empire Polo Club de Indio, California, reunió a miles de asistentes y a algunos de los artistas más importantes del momento en su edición 2026.

La aparición de la llamada “Chica dorada”, ocurrió durante la presentación de Morat en el escenario Gobi, donde la agrupación hacia su debut en el festival. En ese momento, la banda presentó a Paulina Rubio como una figura clave en sus inicios musicales, generando una reacción inmediata de emoción entre el público presente.

Durante la actuación conjunta, Paulina y Morat interpretaron el tema “Mi nuevo vicio”, canción que lanzaron en 2015, la cual marcó una etapa importante en la carrera de la agrupación. La colaboración fue uno de los momentos más comentados del festival, al tratarse de una reunión inesperada entre los artistas que iniciaron juntos su camino en la industria musical.

Paulina Rubio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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