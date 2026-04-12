Paulina Rubio se presentó con Morat en Coachella

El evento realizado en el Empire Polo Club de Indio, California, reunió a miles de asistentes y a algunos de los artistas más importantes del momento en su edición 2026.

La aparición de la llamada “Chica dorada”, ocurrió durante la presentación de Morat en el escenario Gobi, donde la agrupación hacia su debut en el festival. En ese momento, la banda presentó a Paulina Rubio como una figura clave en sus inicios musicales, generando una reacción inmediata de emoción entre el público presente.

Durante la actuación conjunta, Paulina y Morat interpretaron el tema “Mi nuevo vicio”, canción que lanzaron en 2015, la cual marcó una etapa importante en la carrera de la agrupación. La colaboración fue uno de los momentos más comentados del festival, al tratarse de una reunión inesperada entre los artistas que iniciaron juntos su camino en la industria musical.