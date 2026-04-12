Timothée Chalamet es captado con medio rostro cubierto en el show de Justin Bieber en Coachella 2026

Timothée Chalamet volvió a dar de qué hablar, esta vez desde uno de los festivales más importantes del mundo. El actor fue captado en Coachella 2026 mientras disfrutaba del show de Justin Bieber, aunque lo que más llamó la atención fue su look: con medio rostro cubierto, manteniéndose discreto entre la multitud.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente porque ocurrió durante uno de los puntos más emotivos del set de Bieber, con la interpretación de “Never Say Never”, canción que marcó a toda una generación junto a Jaden Smith para la película de Karate Kid del 2010.

El show de Justin Bieber en Coachella 2026 estuvo marcado por un fuerte componente emocional. El cantante no solo interpretó algunos de sus mayores éxitos como “Stay”, “Confident”, “Baby”, “YUKON”, “Beauty and the beat”, “Sorry” y más. Conectó con su historia, reviviendo canciones que definieron el inicio de su carrera.