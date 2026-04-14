Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Coachella 2026

Sabrina Carpenter se encuentra en el centro de la conversación tras un momento ocurrido durante su presentación en Coachella 2026. Mientras interactuaba con el público, la artista reaccionó a un sonido realizado por una fan —al que calificó como “raro” y dijo que no le gustaba— sin saber que se trataba de un zaghrouta, una expresión tradicional de celebración en la cultura árabe.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, generando críticas y un debate sobre sensibilidad cultural, ya que muchos usuarios señalaron que la reacción de la cantante fue inapropiada al tratarse de una manifestación cultural significativa.

Ante la polémica, Sabrina Carpenter respondió directamente en X (antes Twitter), donde ofreció una disculpa pública y explicó lo ocurrido:

Mis disculpas, no vi a esa persona con claridad ni pude oírla bien. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no mala intención. Podría haberlo manejado mejor. Ahora sé que es un zaghrouta… Sabrina Carpenter

La respuesta de la cantante también generó conversación en redes. Mientras algunos seguidores valoraron que reconociera su error y ofreciera una disculpa, otros consideraron que el momento evidenció la importancia de comprender distintas expresiones culturales, especialmente en escenarios globales como Coachella.