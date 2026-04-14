Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Coachella 2026

La cantante respondió en redes sociales luego de que sus palabras durante el show generaran críticas y debate en internet

Abril 13, 2026 • 
Tania Franco
Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Coachella 2026

Instagram: Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter se encuentra en el centro de la conversación tras un momento ocurrido durante su presentación en Coachella 2026. Mientras interactuaba con el público, la artista reaccionó a un sonido realizado por una fan —al que calificó como “raro” y dijo que no le gustaba— sin saber que se trataba de un zaghrouta, una expresión tradicional de celebración en la cultura árabe.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, generando críticas y un debate sobre sensibilidad cultural, ya que muchos usuarios señalaron que la reacción de la cantante fue inapropiada al tratarse de una manifestación cultural significativa.

Ante la polémica, Sabrina Carpenter respondió directamente en X (antes Twitter), donde ofreció una disculpa pública y explicó lo ocurrido:

Mis disculpas, no vi a esa persona con claridad ni pude oírla bien. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no mala intención. Podría haberlo manejado mejor. Ahora sé que es un zaghrouta…
Sabrina Carpenter

La respuesta de la cantante también generó conversación en redes. Mientras algunos seguidores valoraron que reconociera su error y ofreciera una disculpa, otros consideraron que el momento evidenció la importancia de comprender distintas expresiones culturales, especialmente en escenarios globales como Coachella.

Sabrina Carpenter Coachella
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
poncho-herrera-anahi.jpeg
Entretenimiento
Poncho Herrera revela detalles de su nuevo proyecto con Anahí
Abril 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Britney Spears
Entretenimiento
Britney Spears ingresa voluntariamente a un centro de rehabilitación
Abril 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
karol-g-coachella.jpeg
Entretenimiento
Los looks de Karol G en su debut en el festival de Coachella
Abril 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jlo y ben affleck
Entretenimiento
Ben Affleck cede a Jennifer Lopez su parte de la mansión que compraron juntos
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
malcolm in the middle.jpg
Entretenimiento
En dónde ver “Malcolm el de en medio 2026"
Llegó el día del esperado estreno de la nueva miniserie titulada “Malcolm: la vida sigue siendo injusta”
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-coachella.jpeg
Entretenimiento
Paulina Rubio se presentó con Morat en Coachella
La cantante mexicana sorprendió al público durante su participación en el estival, al aparecer como invitada especial en el show de la banda colombiana
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
david-guetta-jennifer-lopez.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez debutó en Coachella con David Guetta
La cantante sorprendió al público al debutar en el festival Coachella 2026 durante la presentación del DJ francés David Guetta, en lo que fue una de las apariciones más comentadas del primer fin de semana del evento
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Timothée Chalamet es captado con medio rostro cubierto en el show de Justin Bieber en Coachella 2026
Entretenimiento
Timothée Chalamet es captado con medio rostro cubierto en el show de Justin Bieber en Coachella 2026
¡La cámara lo encontró! El actor fue captado disfrutando el icónico momento mientras Justin Bieber interpretaba su himno junto a Jaden Smith, desatando la emoción de toda una generación
Abril 12, 2026
 · 
Tania Franco