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Sabrina Carpenter enfrenta momento incómodo en Coachella que divide opiniones

Las redes sociales están en debate con respecto a un momento captado en video donde Sabrina en plena presentación del festival le dice a una fan que no le gusta el sonido que hace

Abril 11, 2026 • 
Tania Franco
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En medio de su presentación en Coachella 2026, como headliner, Sabrina Carpenter protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Mientras interactuaba con el público, una fan realizó un sonido con su boca y su mano, lo que provocó una reacción inmediata de la artista desde el escenario.

Sin interrumpir el ritmo del show, Carpenter respondió:

¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta. ¿Esa es tu cultura, hacer yodel? ¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro.
Sabrina Carpenter

El clip no tardó en viralizarse, generando opiniones divididas entre quienes consideran que fue una reacción espontánea propia del momento y quienes debatieron sobre la interacción entre artistas y fans en eventos en vivo. Muchas personas dicen que no fue ofensivo y que estaban exagerando la situación, mientras algunos otros lo consideraron como una falta de respeto. Como suele ocurrir en Coachella, más allá de la música, estos instantes inesperados terminan convirtiéndose en parte de la conversación digital global.

Sabrina Carpenter
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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