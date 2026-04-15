Madonna anuncia “Confessions On A Dance Floor: Part 2"

Madonna sorprendió al confirmar oficialmente el próximo estreno de una secuela de su exitoso disco de 2005, que promete una nueva era llena de energía y beats icónicos. El disco, bajo el sello Warner Records, llegará oficialmente el 3 de julio, lo que marca su regreso discográfico 7 años desde su último álbum de estudio, Madame X (2019).

Este nuevo proyecto representa su decimoquinto álbum, consolidando una de las carreras más longevas del pop internacional.

La producción nuevamente estará a cargo de Stuart Price, colaborador clave del álbum original, lo que sugiere un regreso al sonido dance y electrónico que caracterizó aquella etapa. La artista describió esta nueva entrega como una experiencia “espiritual y transformadora”, destacando el papel de la pista de baile como un espacio de conexión, libertad o identidad.

Como parte de la promoción, Madonna también compartió un teaser con música house y un monólogo sobre la libertad a través del baile, además de renovar por completo su imagen digital, eliminando publicaciones anteriores en redes sociales.

El anuncio ha generado entusiasmo tanto en la industria musical como entre sus fans, ya que Confessions on a Dance Floor es considerado uno de los trabajos más influyentes de su carrera.