Carlota Casiraghi apareció por primera vez con su novio

La hija de la princesa Carolina de Mónaco fue vista durante el torneo Masters 1000 de Montecarlo, donde se dejó ver muy cercana con su nuevo novio desde las gradas.

El hombre que conquistó su corazón es Nicolas Mathieu, un reconocido novelista francés de 47 años y ganador del prestigioso Premio Goncourt. Considerado un figura destacada de la literatura contemporánea, Mathieu ha mantenido una relación discreta con Casiraghi durante aproximadamente dos años antes de hacer su debut público como pareja.

La aparición tuvo lugar en el Monte-Carlo County Club, durante un partido del torneo ATP en el que participaron figuras del tenis internacional. Ambos se dejaron ver relajados y cómplices, marcando así un momento significativo, ya que es la primera vez que se dejan ver juntos en un evento público sin evitar la atención de la prensa.

Esta aparición ocurre tras la separación de Carlota en 2024 del productor Dimitri Rassam, con quien tiene un hijo llamado Balthazar Rassam, nacido en 2018.