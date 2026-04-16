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Hija de Alejandro Sanz responde a críticas sobre su vida

Manuela Sanz, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, respondió a un comentario en redes sociales criticando tener una “vida fácil por ser hija del cantante”

Abril 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alejandro sanz

Alejandro Sanz y Manuela

Instagram

Manuel Sanz rompió el silencio tras recibir críticas por supuestamente “tener una vida perfecta por ser hija de Alejandro Sanz”. La joven respondió de manera contundente a quienes aseguran que no ha tenido todo fácil, aunque la realidad es distinta.

A través de redes sociales, la diseñadora reaccionó y dejó en claro que a pesar de los privilegios con los que ha crecido, eso no impide que tenga problemas y momentos complicados como cualquier persona.

En respuesta al comentario, “que vida tan fácil has tenido”, Manuela Sanz respondió dejando clara su postura frente a quienes opinan sin conocer su realidad. “El crear un juicio, una opinión o un criterio con la poca (casi nula), información que tienes de mi vida me parece de lo más mediocre que hay”.

Manuela añadió, “he crecido de una forma muy consciente y con la realidad del mundo en la cara. Soy consciente del privilegio que tengo e intento y quiero usarlo para apoyar a aquellos que no lo tienen (habló de alzar la voz, cuidar, proteger, no solo económicamente”.

De esta manera, Manuela defendió su historia dejando en claro que sus apellidos no tienen nada que ver, ya que como todas las personas enfrenta procesos personales. “Ahora, hablar de un privilegio económico o social no me exenta de lo demás. La presión, las cargas emocionales, las ausencias, la soledad, la falta de privacidad, las envidias, las opiniones públicas en masas, los comentarios hacia mi familia, las mudanzas, la gente mala, gente falsa, tener que esconderme de la prensa, aguantar gente que no quiero aguantar, sonreír, todo el rato sonreír, callarme, unir, cuidar a mi familia... Más aparte todo lo que vive una persona (y más una mujer) desde que nace”.

Manuela concluyó, “no me quejo de nada, agradezco absolutamente todo, pero fácil no es. La vida de nadie es fácil. Los obstáculos simplemente son de diferente color, tamaño y forma para cada uno”.

Manuela Sanz Alejandro Sanz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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