Tom Holland revela por qué su icónico baile de “Umbrella” sigue siendo el momento más celebrado de su carrera

A casi una década de su inolvidable presentación de “Umbrella” en Lip Sync Battle, Tom Holland sigue sorprendido por el impacto que tuvo aquel número inspirado en el éxito de Rihanna. Durante su participación en el pódcast “Good Hang with Amy Poehler”, el actor confesó que, hasta el día de hoy, recibe más cumplidos por ese baile que por cualquier otro proyecto de su carrera.

“Recibo más elogios por ese baile que por cualquier trabajo que he hecho en toda mi carrera.” Tom Holland

Amy Poehler destacó que la actuación también rompió estereotipos al mostrar a un hombre completamente cómodo con su lado femenino, algo que conectó profundamente con el público. Holland coincidió con esa lectura y reveló una divertida anécdota de los ensayos: cuando le sugirieron acortar aún más los shorts que usaría en escena, respondió entre bromas: “No. Ya estoy haciendo suficiente por la causa”.

Con el paso de los años, aquella actuación se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la cultura pop y en una de las facetas más celebradas de Tom Holland, demostrando que la confianza, el humor y el talento pueden dejar una huella tan grande como cualquier papel en la pantalla.