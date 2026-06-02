Alondra de la Parra revela los detalles de la quinta edición del Festival PAAX GNP en Xcaret

Del 23 de julio al 2 de agosto, el Festival PAAX GNP 2026 regresa con más fuerza, reuniendo a los mejores artistas del mundo en el espectacular escenario del Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, México.

Alondra de la Parra, directora artística y fundadora del Festival PAAX GNP, reveló que esta nueva edición del festival contará con la participación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que se unen a La Orquesta Imposible, orquesta residente del festival, para ofrecer un programa inolvidable y con un toque muy español.

También detalló que la programación incluye por primera vez una Gala de Zarzuela para la inauguración con la participación del tenor mexicano Rolando Villazón y la soprano Serena Sáenz, así como la ópera Carmen de Georges Bizet, interpretada por un elenco de talla internacional con Gaëlle Arquez (Carmen) y Arturo Chacón (Don José).

Por otra parte, entre los conciertos sinfónicos destacan la Sinfonía n.° 9, Coral de Beethoven, con la participación del Coro de la Comunidad de Madrid, y la monumental Sinfonía n.° 2, Resurrección de Mahler, continuando el ciclo de sinfonías de este compositor iniciado en la edición anterior.

Asimismo, destacó el estreno mundial de La Reina Roja, primera sinfonía de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, comisionada especialmente por el Festival.

El ballet también será protagonista con la participación de los primeros bailarines y solistas del Joffrey Ballet de Chicago bajo la dirección del galardonado Christopher Wheeldon, coreógrafo residente del Festival desde su primera edición. En este 2026 presentarán dos galas de ballet: una de cámara, acompañada por solistas de La Orquesta Imposible y una sinfónica, junto a todo el conjunto orquestal.

A la programación también se suman:

Las veladas de PAAX Darkside : una experiencia única con ritmos de jazz, tango y música latina a cargo de los solistas del programa. También, para

: una experiencia única con ritmos de jazz, tango y música latina a cargo de los solistas del programa. También, para Funciones matinée: pensadas para todo público, con propuestas de teatro de cámara y conciertos infantiles.

Me sorprende que cada año podamos hacer algo totalmente innovador. Podemos tener ahora una compañía como el Joffrey Ballet, una orquesta que se une como la de la Comunidad de Madrid con un ensamble coral profesional. A grandes figuras como Rolando Villazón y Arturo Chacón interpretando obras monumentales. Todo esto y mucho más en 11 días de música, ballet, arte, en el hermoso lugar que nos brinda el Hotel Xcaret Arte Alondra de la Parra

Por cinco años consecutivos, y gracias al apoyo y respaldo de GNP Seguros, el Festival PAAX GNP se ha convertido en uno de los eventos culturales más destacados de México, compartiendo un mensaje de celebración y amor por la vida, Vivir es increíble.