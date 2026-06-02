Suki Waterhouse reflexiona sobre la maternidad y el nuevo capítulo que vive con Robert Pattinson

Suki Waterhouse, que ha logrado una exitosa carrera como actriz, cantante y modelo, ha compartido recientemente cómo la llegada de su primera hija ha transformado por completo su perspectiva, marcando el inicio de una nueva etapa tanto en lo personal como en su relación con Robert Pattinson.

Durante una entrevista, Suki ha revelado cómo la crianza bajo los reflectores ha sido un desafío para ella y para Robert, quienes han optado por mantener la identidad de su hija en privado pese al constante acoso de los paparazzi.

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¿Cómo ha sido la maternidad para Suki Waterhouse?

Suki se encuentra promocionando el lanzamiento de su nuevo disco ‘Back in Love’, donde su primer sencillo, ‘Loveland’, está completamente dedicado a Robert Pattinson, y entrevista para Variety, ha confesado cómo la maternidad ha transformado por completo su vida.

Waterhouse ha revelado que la llegada de su hija, hoy de dos años, se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración y ha transformado profundamente la manera en que se ve a sí misma.

“Sentí que mi identidad se había destapado al convertirme en madre y también tenía muchas expectativas sobre mí misma. Internamente, ha habido bastante conflicto y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Y sobre todo, Dios mío, las hormonas justo después de tener un bebé son tan intensas”, dice. “Es como si recuperara la fe en mí misma”.

La pareja ha enfrentado los desafíos de criar a su hija bajo el escrutinio público, y han decidido mantener su privacidad, pese al interés constante de los paparazzis, pues no quieren que su hija sienta la presión de ser famosa, si no es su deseo.

"¿Y si quiere ser una científica realmente guay?” pregunta. “Dentro de veinte años veremos si quiere hacer algo en público.” Sin embargo, Waterhouse añade que “mi hija es, lamentablemente, bastante teatral”.

¿Cómo la paternidad ha transformado la relación de Suki Waterhouse y Robert Pattinson?

Por otra parte, Suki también ha revelado que la llegada de su hija, ha transformado por completo su relación con Robert, pues ahora que son padres, su convivencia ha tenido que cambiar.

“No quiero decir que vuelvo a estar enamorada de mi pareja, porque parece que está fuera de sí, cosa que nunca estuvo. Pero también es una relación nueva. Tu antigua relación se ha acabado, así que es construir una nueva y celebrar su belleza, como si hubieramos sobrevivido a esto”.