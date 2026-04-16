Erik Rubín revela la identidad de su misteriosa novia

En los últimos meses, Erik Rubín ha sido captado públicamente junto a su nueva pareja, sin embargo, no se sabía de quién se trataba, aunque por fin se supo durante un reciente viaje a Guatemala.

Erik compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de su estancia en un hotel en Antigua Guatemala, donde aparece su acompañante descansando en un camastro cerca de él. Después, publicó otro clip en el que se ve a su novia tomando fotos del lugar y lo acompañó con emojis de ojos de corazón.

Horas después, Erik etiquetó en una foto a su novia, quien se llama Geraldine Zarate y al parecer no forma parte del mundo del espectáculo, ya que mantiene un perfil discreto en redes sociales. Tiene poco más de 1300 seguidores, entre ellos la hija mayor del cantante, Mía Rubín.

Rubín posó con ella junto a un par de amigos, incluidos Tono Beltranena, del grupo Magneto, al fondo se aprecia un helicóptero desde el que disfrutaron de hermosas vistas aéreas del famoso Lago de Atilán.

En sus historias, Geraldine compartió algunos vistazos de su aventura, incluida una selfie junto a Erik.

Geraldine Zarate es directora de Innovación en el consorcio gastronómico Taquearte, una cadena mexicana de restaurantes fundada en 2007, especializada en ofrecer productos de alta calidad y carne importada.