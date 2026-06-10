Así fue el inesperado encuentro del papa León XIV y Bad Bunny en España

España se ha colocado en el centro de las noticias con la visita del papa León XIV, un evento que ha coincidido con la serie de conciertos que está ofreciendo Bad Bunny en Madrid como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El primer acto que ha llamado mucho la atención, fue la asistencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía al concierto del puertorriqueño, luego de acudir a la multitudinaria misa presidida por el Papa León XIV en la plaza de Cibeles el pasado 7 de junio.

Sin embargo, la reunión privada entre León XIV y Bad Bunny ha acaparado la atención pública, ya que pocos imaginaban un encuentro entre el líder de la Iglesia católica y uno de los artistas más influyentes y populares de la actualidad.

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La reunión del papa León XIV y Bad Bunny en España

El papa León XIV se reunió en privado con Bad Bunny y su familia en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el pasado 8 de junio, un encuentro donde ambos pudieron saludarse y conversar durante unos minutos.

Aunque no se reveló el contenido de la conversación, medios españoles señalan que pudo centrarse en el interés del papa León XIV por acercar la Iglesia a las nuevas generaciones, y en ese contexto, Bad Bunny destaca como una de las figuras culturales con mayor influencia entre los jóvenes de América Latina, España y Estados Unidos.

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ya había adelantado la posibilidad de un encuentro entre el Papa y Bad Bunny, al señalar que León XIV siempre está dispuesto a dialogar con cualquier persona que desee conversar con él.

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto al Papa León XIV Getty Images

El mensaje del papa león XIV a las nuevas generaciones durante su visita en España

El papa León XIV realiza una histórica visita apostólica por España, la primera de un pontífice al país desde 2011, con actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, con un enfoque muy especial hacia los jóvenes.

Durante un encuentro masivo con jóvenes en Madrid, León XIV habló sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones, destacando especialmente los peligros de la desinformación digital y el uso de las redes sociales, y los animó a ser agentes de cambio ante la indiferencia y la polarización.

Además, durante su visita a España puso énfasis en temas como la migración, la exclusión social, la dignidad laboral y la unidad social, reuniéndose con distintos sectores de la sociedad.