Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional en la inauguración de la fiesta más grande del futbol

Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Alejandro Fernández protagonizará un momento especial e importante en el panorama deportivo y artístico.

La participación de “El Potrillo”, formará parte de un espectáculo que busca resaltar la identidad cultural de México ante millones de espectadores en todo el mundo. Además de entonar el Himno Nacional, el intérprete jalisciense también estará presente en el programa artístico previo al arranque del torneo, compartiendo escenario con artistas como Belinda, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean, Tyla, Maná y Los Ángeles Azules.

De acuerdo con la organización, la ceremonia comenzará alrededor de las 11:30 horas y servirá como la apertura oficial de una edición histórica, la primera que contará con 48 selecciones y que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Alejandro Fernández expresó su orgullo por representar a México en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, en una actuación que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de la inauguración del evento deportivo del año.