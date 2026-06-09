Gracie Abrams revela por qué le dio miedo vivir con su pareja, el actor Paul Mescal

Gracie Abrams está viviendo una de las etapas más felices de su vida personal junto a Paul Mescal, pero la cantante confesó que al inicio de su convivencia tuvo la preocupación de que sentirse segura y estable en una relación podría afectar su capacidad para escribir canciones.

En una entrevista para Vogue, habló sobre cómo ha evolucionado su relación con el actor irlandés, con quien mantiene un romance desde 2024 y actualmente comparte hogar.

Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

Me preocupaba que sentirme segura y estable amenazara mi impulso para escribir música. Gracie Abrams

La artista explicó que durante mucho tiempo relacionó la creatividad con la incertidumbre emocional, por lo que la idea de encontrar tranquilidad en el amor llegó a inquietarla. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que la inspiración puede surgir desde otros lugares.

Gracie Abrams y Paul Mescal comenzaron a ser vinculados románticamente en junio de 2024, cuando fueron vistos juntos en Londres poco después del lanzamiento del álbum The Secret of Us. Aunque ninguno confirmó oficialmente el romance en ese momento, las apariciones públicas se volvieron cada vez más frecuentes.