Shakira confiesa el momento en que quiso abandonar su carrera y por qué desistió: “Estaba lista”

Shakira se encuentra pasando por una de las mejores etapas de su carrera profesional, la artista colombiana está llevando su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ a cada rincón del mundo, además de interpretar el tema oficial del Mundial 2026.

Sin embargo, aunque hoy vive y disfruta de un gran éxito profesional, Shakira confesó recientemente que hubo una etapa de su vida en la que consideró renunciar a la música para construir una vida completamente diferente y alejada de los escenarios.

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El día que Shakira pensó en dejar la música y vivir una vida alejada de los escenarios en una granja

Fue durante una entrevista con la revista Vogue, donde Shakira confesó que hace algunos años se sentía lista para poner fin a su carrera musical, alejarse de los escenarios y comenzar una vida mucho más sencilla en una granja.

“Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó la artista; sin embargo, esa idea hoy le parece descabellada, pues reconoce que todavía le falta mucho por hacer. “Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”.

El impresionante regreso de Shakira a los escenarios

La confesión de Shakira llega en medio de un importante resurgimiento profesional, pues tras su mediática separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana encontró en su exitosa gira mundial una forma de reconectarse consigo misma y fortalecer el vínculo que mantiene con sus seguidores en todo el mundo.

“A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”, comentó sobre su permanencia y éxito en la industria.

Shakira asegura que hoy ve en su público una familia que le permite seguir disfrutando de lo que más ama, que es compartir su música a través de una experiencia íntima y emocional con sus fans.

“Cuando actúo, no lo hago solo delante de un público. Lo hago rodeada de mi familia”, explicó.

La cantante asegura que sus fans la conocen como pocos a través de su música, pues es a través de ella que puede compartir quién es realmente y confesar mucho de lo que vive y siente.

“No condenan mis imperfecciones. Siento una gran comodidad cuando estoy en el escenario”, afirmó. “Es casi como una comunión. Repasamos canciones que han sido la banda sonora de la vida de mucha gente y también de la mía”.