Los grandes éxitos musicales que sonaron en México Vibra

México Vibra convirtió al Auditorio Nacional en una celebración de la música mexicana. La primera noche del festival reunió a artistas de distintas generaciones que revivieron algunos de los temas más queridos por el público, regalando momentos de nostalgia, emoción y orgullo nacional.

Carlos Rivera emocionó con “Recuérdame”

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando Carlos Rivera interpretó “Recuérdame”, la icónica canción de la película Coco. Con un fondo inspirada en el Día de Muertos, el cantante logró poner la piel chinita a miles de asistentes.

Emmanuel y Mijares revivieron una amistad histórica

La complicidad entre Emmanuel y Mijares volvió a conquistar al público. Juntos interpretaron clásicos como “Corazón de melao” y “Baño de mujeres”, recordando por qué forman uno de los dúos más queridos de la música en español.

La reunión de Timbiriche despertó la nostalgia de varias generaciones

Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer y Diego Schoening llevaron al escenario algunos de los temas más emblemáticos de Timbiriche. Su presentación provocó un viaje directo a los años ochenta y noventa para miles de asistentes.

Lucero ft. Los Ángeles Azules

Lucero volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas de México. Sola cantó clásicos como “Si nos dejan”. Y uno de los momentos más inesperados de la noche llegó cuando tiempo después de su presentación, apareció en el escenario junto a Los Ángeles Azules para cantar la canción de 1996: “Cómo te voy a olvidar”.

Alejandro Fernández cerró la noche

El encargado de poner el broche de oro a la primera jornada fue Alejandro Fernández. Con éxitos como “Quién pierde una estrella” y “Cielito Lindo”, El Potrillo hizo cantar al unísono al Auditorio Nacional y cerró una velada inolvidable para los amantes de la música mexicana.

México Vibra demostró en su primera noche que la música mexicana sigue uniendo generaciones, reuniendo en un mismo escenario a artistas que forman parte de la historia sonora del país y a nuevas voces que continúan construyendo su legado.