Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revelan cómo fue grabar escenas íntimas seis años después de su separación

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron al sincerarse sobre la experiencia de protagonizar escenas románticas e íntimas en “Hasta el fin del mundo”, película que filmaron seis años después de anunciar su separación.

Durante una conversación en el podcast ‘La magia del caos’, ambos reconocieron que tenían dudas sobre cómo sería volver a trabajar juntos en una historia de amor, pero terminaron descubriendo que la conexión entre ellos seguía siendo única.

Se sentió muy familiar, hay una química real. [...] Tú y yo no tenemos que hacer que, o sea, fluye. Mauricio Ochmann

IG: Aislinn Derbez.

El actor explicó que, a diferencia de otros proyectos en los que los intérpretes deben construir la química entre sus personajes, con Aislinn todo fluyó de manera natural. Ella coincidió con él y destacó que nunca se sintió incómoda durante las grabaciones.

Las escenas de romance o intimidad en las películas y series no son cómodas, o sea, yo no la paso tan bien. Aislinn Derbez

IG: Aislinn Derbez.

¿Sintieron mariposas en el estómago?

Ambos rieron con nervios al escuchar esta pregunta, haciendo absoluta referencia a sus escenas íntimas. Entre bromas, Mauricio incluso admitió que durante algunas escenas experimentó emociones intensas.

Las mariposas no son lo mío, fueron una marabunta de elefantes. Mauricio Ochmann

Su conversación terminó con un momento emotivo donde Mauricio le dijo a la madre de su hija que la grabación de esta nueva película solo confirmó la conexión, el vínculo y el amor tan profundo que se tienen, confesó que es una de las cosas que más atesora de su relación. Actualmente, mantienen una estrecha relación basada en la amistad, el respeto y la crianza compartida de su hija Kailani, una dinámica que, según demostraron en “Hasta el fin del mundo”, también se ha convertido en una fortaleza frente a las cámaras.

