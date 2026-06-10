Jennifer Aniston revela la rutina que mantiene sus brazos y espalda fuertes y definidos a los 50+

Más allá de su exitosa carrera en Hollywood, Jennifer Aniston se ha convertido en un referente de bienestar y estilo de vida saludable, pues a sus más de 50 años, la actriz sigue luciendo una figura fuerte y tonificada, resultado de la constancia, el ejercicio y hábitos que ha mantenido durante décadas.

La propia actriz ha revelado en numerosas ocasiones que el resultado de su cuerpo saludable, se debe a una combinación de ejercicios de bajo impacto, resistencia y movimientos funcionales que fortalecen y tonifican su cuerpo de manera equilibrada y sin llegar a los excesos.

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Los ejercicios de Jennifer Aniston para una espalda y brazos fuertes y tonificados después de los 50

A lo largo de los años, Aniston ha revelado que priorizar el bienestar es fundamental para mantener un cuerpo lleno de vitalidad y movimiento, y ha compartido abiertamente los cambios que ha experimentado al envejecer.

De esta manera, Jennifer adapta constantemente su rutina de ejercicio para mantener un cuerpo fuerte y tonificado, pues más allá de la apariencia física, su objetivo es conservar la fuerza, la movilidad y la energía necesarias para sentirse bien en su día a día.

“A medida que he madurado, los músculos de mi espalda han decidido crecer”, bromeó la actriz, para luego compartir los ejercicios que sigue haciendo.

La actriz apuesta por ejercicios de resistencia de bajo impacto, especialmente con ligas elásticas, para fortalecer brazos, hombros y espalda sin sobrecargar las articulaciones, y además, complementa su rutina con una alimentación equilibrada y suficiente proteína para favorecer la recuperación muscular.

¿Cómo es la rutina de ejercicios de Jennifer Aniston?

Jennifer es seguidora de Pvolve, un método de entrenamiento enfocado en la longevidad que combina movimientos funcionales, resistencia y movilidad, y para trabajar los brazos y la espalda, utiliza bandas de resistencia para desarrollar fuerza de forma progresiva y sostenible.

Entre sus ejercicios favoritos están los remos con banda para activar espalda alta, hombros y bíceps; las aperturas laterales con brazos elevados para maximizar el trabajo de hombros y espalda; y Ws, un ejercicio donde los brazos bajan flexionados en forma de W que fortalece la espalda, hombros y mejora la postura.

Y aunque esta rutina pueda parecer muy simple o sencilla, son ejercicios que priorizan la fuerza funcional, pues la actriz no busca resultados rápidos sino resultados sostenibles que no someten el cuerpo a un desgaste extremo, algo que le ha funcionado durante años.