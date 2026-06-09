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Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en ‘Love Story’

La actriz, hija de Meryl Streep, reaccionó a los comentarios de Jack Schlossberg, quien aseguró que él y su madre se rieron al ver cómo fue retratada en la serie de Ryan Murphy.

Junio 09, 2026 • 
Tania Franco
Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en 'Love Story'

IG: Grace Gummer - Getty Images.

La polémica alrededor de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” continúa. Esta vez, Grace Gummer respondió a las críticas que Jack Schlossberg lanzó contra su interpretación de Caroline Kennedy en la exitosa serie producida por Ryan Murphy.

Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

Durante una reciente aparición en el podcast de Katie Couric, Schlossberg reveló que mostró a su madre, Caroline Kennedy, algunas escenas de la producción y que ambos terminaron riéndose de la actuación de Gummer. Según él, la representación no reflejaba la verdadera personalidad de su madre.

Jack Schlossberg, nieto Kennedy

Getty Images.

Ante estos comentarios, la actriz aseguró en una entrevista con The Hollywood Reporter que comprende lo difícil que debe ser para una persona ver su vida retratada en la pantalla. Además, explicó que su intención nunca fue realizar una imitación exacta, sino abordar el papel con “honestidad, compasión y delicadeza”.

Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en 'Love Story'

Getty Images.

Gummer también destacó la admiración que siente por Caroline Kennedy y señaló que ningún miembro de la familia se puso en contacto con ella tras el estreno de la serie. Sin embargo, dejó claro que estaría abierta a conversar con ella si así lo deseara.

familia Kennedy John F. Kennedy Jr Meryl Streep
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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