Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en ‘Love Story’

La polémica alrededor de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” continúa. Esta vez, Grace Gummer respondió a las críticas que Jack Schlossberg lanzó contra su interpretación de Caroline Kennedy en la exitosa serie producida por Ryan Murphy.

Durante una reciente aparición en el podcast de Katie Couric, Schlossberg reveló que mostró a su madre, Caroline Kennedy, algunas escenas de la producción y que ambos terminaron riéndose de la actuación de Gummer. Según él, la representación no reflejaba la verdadera personalidad de su madre.

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Ante estos comentarios, la actriz aseguró en una entrevista con The Hollywood Reporter que comprende lo difícil que debe ser para una persona ver su vida retratada en la pantalla. Además, explicó que su intención nunca fue realizar una imitación exacta, sino abordar el papel con “honestidad, compasión y delicadeza”.

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Gummer también destacó la admiración que siente por Caroline Kennedy y señaló que ningún miembro de la familia se puso en contacto con ella tras el estreno de la serie. Sin embargo, dejó claro que estaría abierta a conversar con ella si así lo deseara.