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“Es un programa tonto": El único nieto de Jackie y John F. Kennedy habla de la serie Love Story

Jack Schlossberg rompe el silencio sobre la serie inspirada en su familia y defiende el legado Kennedy

Abril 20, 2026 • 
Tania Franco
"Es un programa tonto": El único nieto de Jackie y John F. Kennedy habla de la serie Love Story

Getty Images.

Jack Schlossberg es el único nieto de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, y una de las figuras más actuales del legado Kennedy. Nacido el 19 de enero de 1993 en Nueva York, es hijo de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg. Formado en instituciones de élite como la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard, donde estudió Derecho y negocios, ha construido un perfil que combina tradición, educación y una visión contemporánea del servicio público.

Actualmente, Schlossberg busca representar el distrito 12 de Nueva York en el Congreso, marcando así su incursión formal en la política electoral. Su presencia en redes sociales, especialmente entre audiencias jóvenes, refleja una nueva forma de representar el apellido Kennedy, más cercana, directa y alineada con los códigos de la era digital, sin perder el peso histórico de su linaje.

Su problema con la serie que retrata a su familia: Love Story

En varias entrevistas se le ha cuestionado acerca de la serie Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, una de las producciones más populares en la historia de Hulu, la serie creada por Connor Hines y Ryan Murphy, no ha sido del agrado del miembro de la familia Kennedy.
Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu

Le enseñé un clip y nos estábamos riendo muchísimo. [...] Y nos reíamos mucho, como de cómo actuaba mi mamá en ese momento. Así que, ya sabes, la gente debe tener en cuenta que puede ser entretenido, pero es ficción.

Jack Schlossberg
Aunque la serie no tiene como foco específicamente a sus padres Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, si tienen un poco de participación, rodeando al amor de Carolyn y John. La mamá de Jack tiene un poderoso diálogo en el último episodio, cuando su hermano acaba de fallecer y están por vender su departamento.
Si quieres conocer a alguien que nunca ha conocido a nadie de mi familia y que no sabe nada de nosotros, habla con Ryan Murphy.
Jack Schlossberg
Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Instagram: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

En sus declaraciones a CBS, Jack Schlossberg fue claro y contundente. Para él, más allá del impacto mediático o el interés del público, existe una diferencia fundamental entre el entretenimiento y la verdad. “Que la vean con una F mayúscula de ficción”, expresó, subrayando que, aunque pueda resultar atractiva para las audiencias, la serie no representa fielmente la historia ni la esencia de su familia.

Esperaría que el señor Murphy donara parte de los millones de dólares que está obteniendo a algunas de las causas que John apoyó a lo largo de su vida.
Jack Schlossberg
Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

Sus palabras no solo reflejan incomodidad, sino una defensa del legado familiar y de la memoria de su tío. En un tono crítico, incluso sugirió que los beneficios generados por este tipo de producciones podrían tener un impacto más significativo si se destinaran a causas vinculadas con el legado de los Kennedy, como la justicia o la preservación histórica. Para él, esta no es una obra documental, sino una interpretación ajena que dista de la realidad.

John F. Kennedy Jr familia Kennedy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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