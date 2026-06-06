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¿Fantasmas en ‘Off Campus’? El elenco revela los extraños sucesos que vivieron durante las grabaciones

Alarmas que se activaban solas, rumores sobre un hospital embrujado y una evacuación inesperada marcaron algunos de los momentos más inquietantes detrás de cámaras de la serie.

Junio 06, 2026 • 
Tania Franco
¿Fantasmas en 'Off Campus'? El elenco revela los extraños sucesos que vivieron durante las grabaciones

Instagram: antoniocipriano.

Además de los romances universitarios y los dramas emocionales que han conquistado a los fans, las grabaciones de ‘Off Campus’ también estuvieron acompañadas por algunos momentos dignos de una historia de terror. Durante una conversación sobre las experiencias más inesperadas que vivieron en el set, Mika Abdalla y Antonio Cipriano recordaron una serie de incidentes ocurridos mientras filmaban en una antigua instalación médica abandonada, un lugar que ya cargaba con fama de estar embrujado.

De repente, sonaban alarmas de incendio. En general, todos sentíamos escalofríos.
Mika Abdalla

El inesperado efecto que tuvo la escena del vestido de JLo en "Off Campus"

IG: Off Campus.

Mika Abdalla, quien interpreta a Allie, reveló que uno de los días más extraños de producción ocurrió cuando el equipo trabajaba en un hospital fuera de servicio. Según contó la actriz, constantemente sucedían cosas inquietantes en el lugar.

Había rumores de que el lugar estaba embrujado...
Mika Abdalla

Antonio Cipriano, quien da vida a Logan, recordó otro de los momentos que alimentó las teorías paranormales entre el elenco. Mientras grababan una de las secuencias de la fiesta universitaria en una locación que representaba el campus.

Era una especie de antiguo centro psiquiátrico y, cuando sonó la alarma, todos tuvimos que evacuar el lugar.
Antonio Cipriano
¿Fantasmas en 'Off Campus'? El elenco revela los extraños sucesos que vivieron durante las grabaciones

IG: Antonio Cipriano.

Aunque finalmente el equipo pudo regresar y continuar las grabaciones sin mayores problemas, los incidentes se convirtieron en una de las anécdotas más comentadas detrás de cámaras de “Off Campus”.

Y entonces empezamos a bromear: ‘Sí, los fantasmas no nos quieren aquí’. Decíamos: ‘Los fantasmas no nos quieren aquí, quieren que nos vayamos’.
Antonio Cipriano

Si bien nadie asegura haber tenido un encuentro sobrenatural, los rumores sobre el lugar, las alarmas inesperadas y la atmósfera del edificio fueron suficientes para que más de uno se preguntara si realmente estaban solos durante el rodaje.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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