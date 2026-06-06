Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis

Durante una reciente entrevista, Emma Heming aseguró que la familia continúa enfrentando la enfermedad unida y que están haciendo “todo lo posible” para brindarle la mejor calidad de vida a Bruce.

La esposa de Bruce Willis explicó que el actor se encuentra rodeado del cariño de sus seres queridos, incluyendo a sus hijas y a su exesposa Demi Moore. “Estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias”, expresó Heming, quien se ha convertido en una de las principales voces de concientización sobre la demencia frontotemporal y el papel de los cuidadores.

Heming ha compartido anteriormente que el actor no es plenamente consciente de su condición debido a los efectos neurológicos de la enfermedad, una situación que ha descrito como una mezcla de “bendición y maldición”, para la familia.

Como parte de su labor de apoyo a otras familias, Emma anunció el lanzamiento del sitio web RareDementia.com.au, una plataforma creada para ofrecer orientación, recursos e información de demencias poco frecuentes. La iniciativa fue presentada durante la Conferencia Internacional sobre Demencia celebrada en Sídney, Australia.

La empresaria explicó que cuando Bruce recibió el diagnóstico, la familia se encontró con poca información y escasa orientación sobre los pasos a seguir. Por ello, decidió impulsar este proyecto para que otras personas no tengan que atravesar la misma incertidumbre y aislamiento que experimentaron en los primeros meses tras conocer la enfermedad.