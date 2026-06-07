Brad Pitt reaparece junto a Inés de Ramón en Roland Garros y acaparan las miradas

La pareja asistió al encuentro que coronó a la joven tenista rusa Mirra Andreeva como campeona del Abierto de Francia. Desde las gradas, Brad Pitt e Inés de Ramón fueron fotografiados compartiendo sonrisas, conversaciones y muestras de complicidad que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

Brad eligió un estilo casual y elegante con camisa blanca, pantalón color caqui y gafas de sol, mientras que Inés optó por un vestido de encaje en tono marfil combinado con una chaqueta de cuero verde y accesorios discretos que complementaron su sofisticado look.

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La aparición de la pareja en Roland Garros se produce apenas unas semanas después de que asistieran juntos a diversos eventos públicos en Europa y Estados Unidos, confirmando que su relación continúa fortaleciéndose. Aunque suelen mantener un perfil discreto, en los últimos meses han sido vistos con mayor frecuencia en público.

Además del tenis, ambos disfrutaron recientemente de una estancia en París, donde acudieron a un concierto de los Red Hot Chili Peppers y compartieron una cena con amigos cercanos, entre ellos el director David Fincher y el músico Flea.