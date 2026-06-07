Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Brad Pitt reaparece junto a Inés de Ramón en Roland Garros y acaparan las miradas

El actor estadounidense volvió a captar la atención de los medios al reaparecer públicamente junto a su pareja, durante la final femenina de Roland Garros, celebrada en la emblemática cancha Phillippe-Chatrier de París

Junio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ines-de-ramon-brad-pitt.jpeg

Getty

La pareja asistió al encuentro que coronó a la joven tenista rusa Mirra Andreeva como campeona del Abierto de Francia. Desde las gradas, Brad Pitt e Inés de Ramón fueron fotografiados compartiendo sonrisas, conversaciones y muestras de complicidad que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

Brad eligió un estilo casual y elegante con camisa blanca, pantalón color caqui y gafas de sol, mientras que Inés optó por un vestido de encaje en tono marfil combinado con una chaqueta de cuero verde y accesorios discretos que complementaron su sofisticado look.

brad-pitt-ines-de-ramon.jpeg

Getty

La aparición de la pareja en Roland Garros se produce apenas unas semanas después de que asistieran juntos a diversos eventos públicos en Europa y Estados Unidos, confirmando que su relación continúa fortaleciéndose. Aunque suelen mantener un perfil discreto, en los últimos meses han sido vistos con mayor frecuencia en público.

Además del tenis, ambos disfrutaron recientemente de una estancia en París, donde acudieron a un concierto de los Red Hot Chili Peppers y compartieron una cena con amigos cercanos, entre ellos el director David Fincher y el músico Flea.

ines-de-ramon-bradjpeg

Getty

Brad Pitt Inés de Ramón
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Fantasmas en 'Off Campus'? El elenco revela los extraños sucesos que vivieron durante las grabaciones
Entretenimiento
¿Fantasmas en ‘Off Campus’? El elenco revela los extraños sucesos que vivieron durante las grabaciones
Junio 06, 2026
 · 
Tania Franco
emma heming esposa bruce willis
Entretenimiento
Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis
Junio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-handy.jpeg
Entretenimiento
Falleció James Handy, actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji” a los 81 años
Junio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-callum-boda.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa continúa con las celebraciones de su boda con Callum Turner
Junio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La celebración de Dua Lipa y Callum Turner por su boda en Sicilia causa polémica
Entretenimiento
Realizan protestas en Sicilia contra la boda de Dua Lipa y Callum Turner: “Palermo no se alquila”
Dua Lipa y Callum Turner se preparan para celebrar todo el fin de semana su boda en Sicilia; sin embargo, la pareja no está siendo bien recibida.
Junio 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez