Isaac Moreno sorprende a Galilea Montijo con emotiva fiesta de cumpleaños

La celebración tuvo lugar durante el fin de semana y fue la presentadora quien compartió en redes sociales algunos de los momentos del festejo, mostrando su emoción al descubrir la reunión preparada especialmente para ella.

Moreno dedicó cerca de un mes para la organización del evento especial, por el que la conductora agradeció públicamente el gesto de su novio con un mensaje en el que expresó lo feliz que la hizo la sorpresa. Entre los asistentes estuvieron su madre, Rebeca Torres, así como amigos cercanos y colegas del espectáculo, entre ellos Andrea Legarreta, quienes acompañaron a la festejada en una velada llena de música, regalos y muestras de cariño.

La celebración incluyó un menú inspirado en las raíces tapatías de la conductora, con tortas ahogadas como entrada, además de diversos postres y una mesa de dulces. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el pastel de dos niveles decorado con flores y un mensaje personalizado de Isaac Moreno que decía: “Felicidades moquito, te amo con locura”. Además, el modelo le obsequió un gran ramo de rosas rojas, gesto que Galilea agradeció con un emotivo beso.