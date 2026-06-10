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“No te quiero en mi espacio": Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson de Little Mix

La exintegrante de Little Mix aseguró que intentó ayudar a su excompañera durante sus momentos más difíciles y confesó que perdió la esperanza de retomar su amistad tras un documental.

Junio 10, 2026 • 
Tania Franco
"No te quiero en mi espacio": Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson de Little Mix

IG: Perrie Edwards.

Más de cinco años después de la salida de Jesy Nelson de Little Mix, y la pausa indefinida del grupo que sucedió en 2022. Perrie Edwards habló abiertamente sobre la ruptura entre las integrantes del exitoso grupo británico y respondió a las declaraciones de su excompañera sobre la falta de apoyo que sintió antes de abandonar la banda.

"No te quiero en mi espacio": Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson de Little Mix

IG: Little Mix.

Jesy dejó Little Mix en diciembre de 2020, explicando que sufría problemas de salud mental, ataques de pánico y el impacto emocional provocado por años de presión mediática y ciberacoso relacionados con su imagen. Durante una reciente entrevista, Perrie aseguró que siempre intentó estar presente para ayudarla, aunque reconoció que la situación llegó a afectar también el bienestar emocional del resto del grupo.

Lo que más me molesta es cuando la otra persona no asume ninguna responsabilidad. No estoy diciendo que ella fuera un monstruo o que todo fuera su culpa, pero debería reconocer que ella también fue difícil.
Perrie Edwards
"No te quiero en mi espacio": Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson de Little Mix

IG: Little Mix

Perrie explicó que comprendía las razones detrás de las dificultades que atravesaba Jesy, pero señaló que llega un punto en el que quienes intentan ayudar también terminan agotados emocionalmente. “Solo puedes levantar a alguien tantas veces antes de empezar a perder tu propia cordura. Pensé que había intentado todo y que lo que estaba haciendo era suficiente”, comentó.

"No te quiero en mi espacio": Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson de Little Mix

IG: Perrie Edwards.

La intérprete también respondió a las declaraciones que Jesy hizo posteriormente en entrevistas, donde aseguró que no se sintió respaldada por sus compañeras. “Sí estuviste apoyada”, afirmó Perrie. Sobre una posible reconciliación, la cantante confesó que durante un tiempo consideró recuperar la amistad, pero cambió de opinión después de ver el documental de Jesy.

Parte de mí quería hacerlo, pero después del documental me alejé otra vez. Puedo perdonar, pero si alguien me hiere profundamente, ya no te quiero en mi espacio.
Perrie Edwards
Perrie Edwards rompe el silencio sobre Jesy Nelson

Instagram: Little Mix.

Las declaraciones de Perrie ofrecen una nueva perspectiva sobre una de las separaciones más comentadas en la historia reciente de Little Mix, un grupo que marcó una generación del pop británico y cuya ruptura sigue generando conversación entre sus seguidores.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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