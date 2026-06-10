Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida

La cantante y actriz compartió un conmovedor homenaje a su padre, apenas un día después de su fallecimiento, agradeciendo el amor que recibió durante toda su vida.

Junio 10, 2026 • 
Tania Franco
Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida

Instagram: Alessandra Rosaldo.

Un día después del fallecimiento de su padre, a consecuencia de lo que se cree, fue un infarto cardiovascular, Alessandra Rosaldo compartió un emotivo mensaje en redes sociales con el que rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante y actriz publicó un video acompañado de fotografías familiares para recordar a su padre, a quien describió como una persona amorosa, generosa y fundamental en su vida.

Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida.
Alessandra Rosaldo
Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida

Ig: Alessandra Rosaldo.

Escribió Rosaldo en una publicación que rápidamente recibió mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores. En su mensaje, la integrante de Sentidos Opuestos confesó que no encontraba palabras para expresar el dolor que siente por la pérdida, aunque aseguró encontrar consuelo al pensar que su padre ya descansa en paz.

Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia.
Alessandra Rosaldo
Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida

IG: Alessandra Rosaldo.

La artista también destacó el legado de amor que su padre dejó en su familia y agradeció haber tenido la oportunidad de crecer bajo su guía.

Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti.
Alessandra Rosaldo

Finalmente, Alessandra aprovechó la publicación para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la noticia del fallecimiento, así como a todas las personas que acompañaron a su familia durante la despedida.

Alessandra Rosaldo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Los grandes éxitos musicales que sonaron en México Vibra 2026
Entretenimiento
Los grandes éxitos musicales que sonaron en México Vibra
Junio 10, 2026
 · 
Tania Franco
Gracie Abrams revela por qué temió que vivir con su pareja, el actor Paul Mescal
Entretenimiento
Gracie Abrams revela por qué le dio miedo vivir con su pareja, el actor Paul Mescal
Junio 09, 2026
 · 
Tania Franco
Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en 'Love Story'
Entretenimiento
Grace Gummer rompe el silencio tras las críticas del hijo de Caroline Kennedy a su actuación en ‘Love Story’
Junio 09, 2026
 · 
Tania Franco
nick-reiner.jpeg
Entretenimiento
Nick Reiner reclama 1.5 millones de dólares para defenderse de las acusaciones por la muerte de sus padres
Junio 09, 2026
 · 
Tania Franco
galilea-montijo-isaac-moreno.jpeg
Entretenimiento
Isaac Moreno sorprende a Galilea Montijo con emotiva fiesta de cumpleaños
La conductora de televisión celebró su cumpleaños 53 rodeada de familiares, amigos y compañeros del medio artístico gracias a una fiesta sorpresa organizada por su pareja, el modelo Isaac Moreno
Junio 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez