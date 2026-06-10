Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida

Un día después del fallecimiento de su padre, a consecuencia de lo que se cree, fue un infarto cardiovascular, Alessandra Rosaldo compartió un emotivo mensaje en redes sociales con el que rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante y actriz publicó un video acompañado de fotografías familiares para recordar a su padre, a quien describió como una persona amorosa, generosa y fundamental en su vida.

Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. Alessandra Rosaldo

Ig: Alessandra Rosaldo.

Escribió Rosaldo en una publicación que rápidamente recibió mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores. En su mensaje, la integrante de Sentidos Opuestos confesó que no encontraba palabras para expresar el dolor que siente por la pérdida, aunque aseguró encontrar consuelo al pensar que su padre ya descansa en paz.

Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia. Alessandra Rosaldo

IG: Alessandra Rosaldo.

La artista también destacó el legado de amor que su padre dejó en su familia y agradeció haber tenido la oportunidad de crecer bajo su guía.

Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti. Alessandra Rosaldo

Finalmente, Alessandra aprovechó la publicación para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la noticia del fallecimiento, así como a todas las personas que acompañaron a su familia durante la despedida.