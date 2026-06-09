Muere Jaime Sánchez, padre de Alessandra Rosaldo a los 84 años

Ha trascendido que el deceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas y habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular, aunque hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la muerte.

Jaime Sánchez Rosaldo deja a sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como a su exesposa, Gabriela Barrero.

El padre de Alessandra fue una figura clave en la industria del entretenimiento mexicano durante más de cinco décadas. Se desempeñó como productor musical, representante artístico y descubridor de talentos. A lo largo de su trayectoria trabajó con artistas como Lucero, Lupita D’Alessio y José María Napoleón. Además, impulsó la creación del grupo Sentidos Opuestos, integrado por su hija y Chacho Gaytán, convirtiéndose en uno de los principales artífices de su éxito en la década de los noventa.

Hasta ahora, ni Alessandra ni su esposo, el comediante y productor Eugenio Derbez, han ofrecido declaraciones públicas extensas sobre la pérdida. Sin embargo, familiares, amigos y seguidores han expresado mensajes de apoyo a la cantante en redes sociales.

La partida de Jaime marca el adiós a una de las figuras más influyentes detrás de los escenarios de la música mexicana, cuya labor contribuyó al desarrollo de numerosas carreras artísticas y dejó una huella importante en la industria del entretenimiento.