Tini trae a México el “FUTTTURA Tour 2026”, una gira que redefine su carrera

Con una trayectoria que comenzó en la pantalla con producciones como “Patito Feo” y “Violetta”, y que hoy la posiciona como una de las figuras más influyentes de la escena pop contemporánea, Tini Stoessel ha construido una audiencia global que abarca Latinoamérica, España y el entorno digital.

En los últimos años, ha consolidado un sonido versátil que cruza géneros y fronteras, colaborando con artistas como Sebastián Yatra, María Becerra y Karol G, además de sumar éxitos junto a Alejandro Sanz y Anitta. Su proyección internacional también se ha fortalecido con colaboraciones con Dj’s como Alesso y Steve Aoki, reafirmando su lugar como una artista en constante evolución.

Su repertorio incluye algunos de los temas más destacados del pop latino reciente, como “Miénteme”, “La Triple T”, “Cupido” y “Fresa”, canciones que acumulan millones de reproducciones y que han conectado con una nueva generación de fans en todo el mundo.

En constante ascenso, su música suma miles de millones de streams y sus lanzamientos suelen posicionarse en tendencias y charts internacionales. Actualmente, cuenta con más de 21 millones de seguidores en Instagram, más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify y una fuerte presencia en TikTok, donde su contenido se vuelve viral de manera recurrente.

“FUTTTURA Tour 2026” está concebido como una experiencia en vivo de alto impacto, con una producción ambiciosa, una narrativa visual sólida y un recorrido por las distintas etapas de su carrera, integrando tanto sus mayores éxitos como su sonido más actual.

La gira llegará a tres de los recintos más importantes del país:

• Guadalajara – 2 de septiembre – Arena GDL

• Ciudad de México – 4 de septiembre – Arena CDMX

• Monterrey – 7 de septiembre – Arena MTY

La venta general comenzará el próximo miércoles 22 de abril a las 11:00 horas a través de superboletos.com para las tres ciudades. Con una base de fans activa y un alto potencial de viralidad, Tini está lista para presentar una nueva etapa frente a miles de fans mexicanos en lo que promete ser uno de los eventos pop más destacados del año.