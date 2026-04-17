Danna revela por qué su presunta colaboración con Kenia Os no ha salido: “Hay problemitas administrativos”

En medio del estreno de su nuevo EP “Lucid Dreams”, Danna sorprendió al hablar sobre una supuesta colaboración musical junto a Kenia Os y Belinda, que hasta ahora no ha visto la luz. Durante una reciente entrevista, la artista confirmó que la canción sí existe, pero su lanzamiento se ha detenido por temas fuera del estudio. “Esa canción ahí está… problemitas administrativos”, explicó, dejando entrever que los obstáculos podrían estar relacionados con acuerdos entre disqueras.

Se va a servir al fandom, se va a servir al pop, por supuesto, pero puedo decir que es una colaboración que me emociona muchísimo y que les va a fascinar. Danna

A pesar de esto, Danna aseguró que el proyecto no está descartado y que espera que eventualmente pueda estrenarse. Mientras tanto, el panorama musical sigue avanzando con otras colaboraciones entre las artistas involucradas. En ese sentido, destacó que Kenia Os y Belinda ya cuentan con su propio tema juntas, titulado Jackpot, el cual podría llegar antes al público.

Además, Danna confirmó que está trabajando en una nueva colaboración con Belinda, la cual surgió tras aparecer recientemente en Madrid juntas. Este tema, adelantó, tendrá una fuerte esencia pop y ya se encuentra en su etapa final de producción.