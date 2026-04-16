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Alejandro Fernández y Karla Laveaga debutan en el mundo de la moda

El cantante y su novia presentaron su marca de ropa “Arre”, durante la Volvo Fashion Week México, que por primera vez se realizó en Guadalajara

Abril 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Alejandro Fernández sorprendió al presentar su nueva marca de ropa estilo western, junto a su novia Karla Laveaga.

Ambos presentaron una colección que une tradición y modernidad, llevando el estilo del rancho a la pasarela. Se trata de la incursión del cantante en la industria del diseño con el lanzamiento de su marca y su colección debut titulada “Hijo el rey”.

Su novia, Karla Laveaga se encargó de la dirección creativa, de la propuesta de moda que traslada la esencia del campo mexicano al entorno urbano.

Comentaron que la inspiración para la colección son los raíces de México, bajo el nombre de Arre, la marca toma como eje la estética ecuestre, el western mexicano y el legado de Vicente con prendas de cuero y mezclilla, apostando por piezas con identidad mexicana en el campo y el estilo de vida ranchero.

Durante el evento estuvieron los familiares de Alejandro, quienes acompañaron el lanzamiento.

Alejandro expresó que fue una colección que se elaboró en poco tiempo junto a su pareja que debutó como diseñadora. “Fue una tarea titánica, o sea literalmente en dos meses se logró hacer todo. Esperando nada más que la gente entienda que es una inspiración de los mexicanos no es una marca hueca, o sea, que tiene mucha onda y mucho corazón”.

Alejandro Fernández Karla Laveaga
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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