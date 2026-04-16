Señardá: el festival que une Asturias y México en una experiencia para sentir, saborear y recordar

En un momento donde los eventos buscan ir más allá del entretenimiento, llega a la Ciudad de México una propuesta que toca fibras profundas: Señardá, un festival que toma su nombre de una palabra asturiana que evoca melancolía, añoranza y ese vínculo invisible con la tierra de origen, lo que en Galicia se conoce como “morriña”.

Pero más que un concepto, Señardá es una experiencia viva, un puente cultural entre montañas y mares que celebra la historia compartida entre Asturias y México, invitando a sus asistentes a reconectar con la memoria, la gastronomía y la música que han viajado de generación en generación.

Impulsado por empresarios asturmexicanos como Carlos Casanueva (Grupo Inter), los hermanos Jorge, Pablo y Carlos Peña (Grupo Gayosso y gpi), José Miguel Fernández (Fuensanta) y Eduardo Benítez (Feda Woods), este festival nace con una misión clara: fortalecer los lazos emocionales entre ambos territorios, visibilizar el legado migrante y abrir un espacio de intercambio artístico, cultural y empresarial.

Con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias, Turismo de Asturias y la difusión de La Nueva España, bajo la producción de Cronistar Comunicación, Señardá promete convertirse en una cita imperdible del calendario cultural.

El festival se llevará a cabo el 25 y 26 de abril de 2026 en la emblemática Hacienda de los Morales, un espacio que por sí mismo ya cuenta historias y que será el escenario perfecto para esta celebración de raíces.

Sábado 25 de abril: La jornada arranca con una mirada al pasado y al presente a través de paneles empresariales e institucionales que explorarán el legado de la emigración entre ambos países.

El ambiente se transforma con un cóctel de bienvenida y una tradicional espicha asturiana, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados: un auténtico pote asturiano preparado en ollas ferroviarias por la chef Pilar Meana, rescatando técnicas del siglo XIX.

La tarde culmina con música en vivo de Pipo Prendes, quien rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez en un emotivo concierto que une dos culturas a través de sus canciones.

Domingo 26 de abril: El segundo día abre con un momento histórico: el estreno mundial de la “Sinfonía del Emigrante”, interpretada por José Manuel Fernández Guti junto a la Orquesta Clásica de México bajo la batuta del maestro Carlos Esteva Loyola.

La experiencia continúa con un cóctel mexicano y uno de los grandes tesoros culinarios de España: el Menú de El Desarme, presentado por la guisandera Mary Fernández, una tradición gastronómica centenaria originaria de Oviedo.

La tarde se llena de emoción con la actuación del Coro Minero de Turón, para cerrar con broche de oro al ritmo del Mariachi de la Secretaría de Marina de México.

Uno de los grandes protagonistas de Señardá es, sin duda, su propuesta culinaria, desde degustaciones de sidra natural y quesos asturianos, hasta recetas tradicionales como el pote cocinado a fuego lento en putxeras, ollas ferroviarias que evocan la cocina obrera del siglo XIX. A esto se suma la presencia de productos emblemáticos como las aguas de Fuensanta, vinos de la bodega Palacio de Nevares y la sidra natural Quiéreme Vida, que acompañan esta travesía sensorial entre Asturias y México.